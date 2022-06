Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII - năm 2022 tại Thanh Hóa thành công tốt đẹp

Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Giải bóng đá Báo chí miền Trung lần thứ VIII - năm 2022 tổ chức tại Thanh Hóa đã kết thúc thành công tốt đẹp vào chiều 5-6 với trận chung kết, lễ trao giải. Đội Liên quân báo chí Nghệ An đã trở thành nhà vô địch của giải đấu năm nay.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy trao Cúp vô địch cho đội Liên quân báo chí Nghệ An

Tới dự lễ tổng kết và trao thưởng có các đồng chí: Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa, đại diện các cơ quan báo chí trung ương và địa phương.

6 đội bóng tham gia giải với gần 300 cầu thủ là các phóng viên, biên tập viên đang công tác tại các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đến từ 6 tỉnh khu vực miền Trung đã đem đến những trận cầu hấp dẫn, kịch tính và có không ít những bất ngờ ngay từ vòng đấu bảng.

Hai đội Liên quân báo chí Nghệ An (áo vàng) và FC Báo chí Thanh Hóa giành quyền vào chơi trận chung kết

Bảng A khép lại với vị trí đầu bảng thuộc về đội chủ nhà FC Báo chí Thanh Hóa với 4 điểm sau 2 trận. Xếp thứ nhì là FC Báo chí Hà Tĩnh và xếp thứ ba là Huế RFC . Trong khi đó, tại bảng B, Liên quân báo chí Nghệ An đã khẳng định sức mạnh của ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với ngôi đầu bảng sau 2 trận toàn thắng. Đội JFC Đà Nẵng với 3 điểm xếp thứ nhì và JFC Quảng Bình xếp thứ ba.

Trận chung kết diễn ra kịch tính, hấp dẫn đến phút chót

Theo điều lệ, hai đội xếp nhất 2 bảng sẽ giành quyền vào chung kết tranh chức vô địch. Hai đội nhì bảng tranh hạng ba. Cuộc đối đầu giữa chủ nhà FC Báo chí Thanh Hóa và Liên quân báo chí Nghệ An chính là trận chung kết “trong mơ” của giải đấu năm nay.

Trận chung kết phải giải quyết thắng - thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi

Trận chung kết đã diễn ra khá kịch tính, hấp dẫn. Với ưu thế nhỉnh hơn, Liên quân báo chí Nghệ An là đội vượt lên dẫn trước 1-0 ở đầu hiệp 2. Tuy nhiên, FC Báo chí Thanh Hóa đã ngay lập tức san bằng tỷ số 1-1 nhờ quả phạt đền sau đó ít phút. Tỷ số hòa 1-1 sau 2 hiệp thi đấu buộc 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầu may rủi. Với kết quả 5-4, Liên quân báo chí Nghệ An đã giành chiến thắng, chính thức trở thành nhà vô địch của Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VIII – năm 2022. Đội FC Báo chí Thanh Hóa xếp thứ nhì. Ở trận tranh hạng ba, đội JFC Đà Nẵng đã giành chiến thắng trước FC Báo chí Hà Tĩnh với tỷ số 2-0.

Đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải Nhì cho đội FC Báo chí Thanh Hóa

Đội JSC Đà Nẵng giành giải Ba

Ban tổ chức trao các giải cá nhân

Ban tổ chức trao Cờ đăng cai Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ IX - năm 2023 cho Liên quân báo chí Nghệ An

Ban tổ chức đã trao Cúp, huy chương, phần thưởng cho các đội vô địch, hạng nhì, hạng ba, giải phong cách và các danh hiệu cá nhân gồm: cầu thủ xuất sắc nhất, thủ môn xuất sắc nhất, cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải. Là chủ nhà đăng cai, FC Báo chí Thanh Hóa đã làm tốt công tác tổ chức để Giải bóng đá báo chí miền Trung lần thứ VIII – năm 2022 thành công tốt đẹp.

Mạnh Cường