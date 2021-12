EDU Capital Thanh Hóa tranh hạng 6 tại giải vô địch quốc gia 2021

Đánh bại đối thủ Ngân hàng Công thương (Vietinbank) ở trận bán kết vòng xếp hạng với tỷ số 3-2, EDU Capital Thanh Hóa đã có chiến thắng đầu tiên, đồng thời giành quyền vào chơi trận tranh hạng 6 tại giải vô đich bóng chuyền quốc gia Bamboo Airways 2021.

Chiến thắng đầu tiên đã giúp EDU Capital Thanh Hóa có cơ hội tranh hạng 6

Kết thúc vòng bảng, EDU Capital Thanh Hóa xếp cuối bảng C sau 3 trận toàn thua. Đội bóng chuyền nữ xứ Thanh tham gia vòng xếp hạng vốn dĩ được xem là “chung kết ngược” như ở các mùa giải trước.

4 đội bóng tham gia vòng xếp hạng này gồm 2 đội xếp cuối bảng C là Kinh Bắc Bắc Ninh, EDU Capital Thanh Hóa và 2 đội xếp cuối bảng D (Vietinbank và Đắk Lắk). 4 đội bóng này được chia thành 2 cặp đấu bán kết gồm EDU Capital Thanh Hóa – Vietinbank; Đắk Lắk – Kinh Bắc Bắc Ninh.

EDU Capital Thanh Hóa (áo xanh) áp đảo và giành chiến thắng ở 2 séc đầu đầu tiên

Dù là vòng phân hạng dành cho các đội ở nửa cuối nhưng đây là 2 cuộc đối đầu được nhận định là hấp dẫn, nhất là trận đấu đầy duyên nợ giữa EDU Capital Thanh Hóa và Vietinbank. Với đội bóng xứ Thanh, họ thường phải nhận kết quả thua khi gặp với đối thủ này.

Quyết tâm đánh bại Vietinbank để có chiến thắng đầu tiên ở giải vô địch quốc gia năm nay đã được các cô gái EDU Capital Thanh Hóa thể hiện bằng lối chơi hoàn toàn áp đảo trước đoàn của HLV Phạm Thị Kim Huệ. 2 set đấu đầu tiên là màn trình diễn xuất sắc của những gương mặt xuất sắc bên phía EDU Capital Thanh Hóa như Đinh Thị Trà Giang, Lê Thị Hạnh… Đội bóng xứ Thanh có chiến thắng chóng vánh và cách biệt 25-15 và 25-18 trong 2 set đấu đầu tiên.

Dẫn trước 2-0, tuy nhiên sự chùng xuống phần nào của EDU Capital Thanh Hóa đã khiến họ để Vietinbank san bằng 2-2 ở 2 set đấu kế tiếp. Cũng phải thừa nhận là các học trò của HLV Phạm Thị Kim Huệ đã chơi đầy nỗ lực để giành chiến thắng ở set đấu thứ ba và thứ tư cùng với tỷ số 26-24.

Tỷ số hòa 2-2 sau 4 set đấu đã khiến cuộc đối đầu hấp dẫn này phải bước vào set thứ 5 quyết định. Ở set đấu mà điểm số chi đến 15 này, các cầu thủ EDU Capital Thanh Hóa đã rút kinh nghiệm và chơi rất hay, liên tục tạo ra khoảng cách điểm số khá an toàn và kết thúc với kết quả 15-12.

Chung cuộc, EDU Capital Thanh Hóa giành chiến thắng trước Vietinbank với tỷ số 3-2. Đây là chiến thắng đầu tiên của EDU Capital Thanh Hóa tại giải vô địch quốc gia năm nay. Đội bóng xứ Thanh chính thức giành tấm vé vào chơi trận tranh hạng 6. Đối thủ của thầy trò HLV Đỗ Văn Niên là Đắk Lắk, đội bóng đã vượt qua Kinh Bắc Bắc Ninh ở trận bán kết vòng phân hạng còn lại.

EDU Capital Thanh Hóa sẽ gặp Đắk Lắk ở trận tranh hạng 6

Trận đấu tranh hạng 6 giữa EDU Capital Thanh Hóa và Đắk Lắk sẽ diễn ra vào 18h00 ngày 25-12. Đây cũng là trận đấu cuối cùng của EDU Capital Thanh Hóa, khép lại mùa giải 2021. Đội bóng xứ Thanh sẽ tiếp tục góp mặt tại giải vô địch quốc gia năm 2022.

Mạnh Cường