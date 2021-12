EDU Capital Thanh Hóa “thua trắng” sau 3 trận đấu vòng bảng

Thua 0-3 trước đối thủ Kinh Bắc Bắc Ninh ở lượt trận thứ ba bảng C tối 20-12, đội bóng chuyền nữ EDU Capital Thanh Hóa vẫn chưa thể biết đến chiến thắng dù chỉ là ở 1 set ở bảng C, vòng 2 giải vô địch quốc gia Bamboo Airways 2021.

Sau trận thua trước nhà ĐKVĐ Bộ tư lệnh Thông tin – FLC với tỷ số 0-3, EDU Capital Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh ở lượt trận tiếp theo với hy vọng sẽ đem lại nhiều đổi thay. Đội bóng xứ Thanh đã thể hiện sự cố gắng và đã có thời điểm dẫn trước với cách biệt trước Than Quảng Ninh. Tuy nhiên, điểm yếu cố hữu không giữ được phong độ, ưu thế ở những thời điểm quan trọng đã khiến EDU Capital Thanh Hóa bị đối phương san bằng cách biệt và vượt lên. Set 1, EDU Capital Thanh Hóa thua 17-25. Không tạo ra được sự đột biến, đội bóng xứ Thanh thua tiếp 2 set tiếp theo với tỷ số khá cách biệt 13-25 và 14-25).

EDU Capital Thanh Hóa (áo vàng) thua 0-3 trước Than Quảng Ninh (áo xanh) ở lượt trận thứ 2 bảng C

Trận gặp Kinh Bắc Bắc Ninh ở lượt trận thứ ba (tối 20-12) là cơ hội để đoàn quân của HLV Đỗ Văn Niên tìm kiếm trận thắng, set thắng đầu tiên. EDU Capital Thanh Hóa đã chơi ngang ngửa với Kinh Bắc Bắc Ninh và liên tiếp rượt đuổi tỷ số.

EDU Capital Thanh Hóa thua tiếp với tỷ số 0-3 trước Kinh Bắc Bắc Ninh ở trận đấu cuối cùng vòng bảng

Mặc dù vậy, các học trò của HLV Đỗ Văn Niên lại chơi không tốt ở thời điểm cuối các set đấu. Hơn nữa, các điểm yếu bắt bước một, tổ chức tấn công chưa tốt, dễ bị đối phương bắt bài đã khiến EDU Capital Thanh Hóa thua 3 set liên tiếp với các tỷ số 19-25, 21-25 và 19-25). Chung cuộc Kinh Bắc Bắc Ninh thắng 3-0.

Các học trò của HLV Đỗ Văn Niên sẽ tham gia vòng xếp hạng mà không bị xuống hạng

Như vậy, EDU Capital Thanh Hóa đã kết thúc vòng đấu bảng với vị trí cuối cùng bảng C với 3 trận toàn thua với tỷ số 0-3. Đoàn quân của HLV Đỗ Văn Niên sẽ tiếp tục thi đấu ở vòng xếp hạng để xác đinh thứ tự cuối cùng của các đội tại giải vô địch quốc gia Bamboo Airways năm 2021. Giải năm nay sẽ không có đội xuống hạng do VTV Bình Điền Long An rút lui.

Mạnh Cường