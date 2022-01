Đông Á Thanh Hóa thi đấu thành công tại Cúp Hoa Lư 2022

Với chiến thắng 3-0 trước Hải Phòng ở lượt trận thứ 4, Đông Á Thanh Hóa đã kết thúc Giải bóng đá Cúp Hoa Lư 2022 với thành tích 2 thắng, 1 hòa và 1 thua.

Đông Á Thanh Hóa giành kết quả tốt tại Giải bóng đá Cúp Hoa Lư 2022.

Đây tiếp tục là sân chơi bổ ích đối với các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa để chuẩn bị cho mùa giải mới, đặc biệt là các cầu thủ mới được tuyển mộ như Paulo Henrique, Bửu Ngọc, Jelic, cũng như các gương mặt trẻ mới được đôn lên. HLV Petrovic tiếp tục có những sự thử nghiệm và xây dựng lối chơi cho Đông Á Thanh Hóa khi mùa giải mới sắp đến gần.

Đông Á Thanh Hóa (áo đỏ) chơi với phong độ khá ổn định ở cả 4 trận đấu của Cúp Hoa Lư

Trận đấu đầu tiên tại giải Cúp Hoa Lư, Đông Á Thanh Hóa gặp Nam Định. Sau khi không có được bàn thắng nào tại giải Viettel mở rộng, chân sút tân binh Paulo Henrique đã thực sự “nóng máy” trên hàng công của đội bóng mới. Pha ghi bàn duy nhất của tiền đạo người Brazil này đã giúp Đông Á Thanh Hóa giành chiến thắng chung cuộc 1-0 trước Nam Định.

Bước vào trận đấu thứ 2 gặp Công an Nhân dân, đội chủ nhà và cũng là đội bóng thuôc giải hạng Nhất quốc gia, vì vậy HLV Petrovic đã không sử dụng ngoại binh. Với đội hình hoàn toàn gồm các cầu thủ nội, nhà cầm quân người Serbia đã có khá nhiều thửu nghiệm trong trận đấu này. Các trụ cột quan trọng và các cầu thủ trẻ mới được đôn lên đội 1 đã có cơ hội thể hiện hết khả năng chuyên môn của mình ở trận đấu này. Kết quả, Đông Á Thanh Hóa đã hòa chủ nhà Công an Nhân dân 2-2. Hai bàn thắng của Đông Á Thanh Hóa do Lê Quốc Phương và Nguyễn Trọng Hùng ghi.

Lê Văn Thắng (áo đỏ) là cầu thủ chơi nổi bật nhất của Đông Á Thanh Hóa tại giải Viettel mở rộng và Cúp Hoa Lư 2022.

Ở trận đấu thứ ba, Đông Á Thanh Hóa đã thua sát nút 0-1 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Bước vào trận đấu cuối cùng gặp Hài Phòng, HLV Petrovic đã bố trí đội hình thiên về tấn công. Ở cuộc đối đầu này, hàng công của Đông Á Thanh Hóa đã tỏa sáng trong hiệp 2 với 1 cú đúp của tiền đạo kỳ cựu Hoàng Đình Tùng và 1 pha lập công của Lê Văn Thắng. Chiến thắng chung cuộc 3-0 nghiêng về Đông Á Thanh Hóa.

Như vậy, Đông Á Thanh Hóa đã kết thúc giải với thành tích 2 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Thứ hạng của giải đấu này sẽ được quyết định sau loạt trận cuối cùng vào ngày 18-1. Lượt trận này, Đông Á Thanh Hóa nghỉ.

“Thứ hạng ở giải đấu này không quá quan trọng song kết quả ở giải đấu này có thể xem là thành công với chúng tôi. Các cầu thủ đã thu được những bài học bổ ích để chuẩn bị cho mùa giải mới. Ban huấn luyện cũng có những sự điều chỉnh, tính toán cần thiết để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới’, HLV Petrovic chia sẻ.

Mạnh Cường