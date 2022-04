Đông Á Thanh Hóa gặp Long An ở vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022

Giành chiến thắng 1-0 trước đối thủ mạnh hơn Khánh Hòa, đội Long An đã chính thức giành tấm vé vào vòng 1/8 Cúp quốc gia 2022 gặp đội chủ nhà Đông Á Thanh Hóa vào chiều 10-4.

Chiều 6-4, dù có lợi thế sân nhà nhưng Long An vẫn bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ Khánh Hòa. Đây là điều dễ hiểu bởi Khánh Hòa có lực lượng mạnh hơn. Trong đội hình của chủ nhà Long An có tiền đạo Anh Đức nhưng cựu tuyển thủ quốc gia này cũng chỉ ngồi trên ghế dự bị.

Dù vậy, Long An đã tận dụng rất tốt lợi thế sân nhà và cơ hội ghi bàn để vượt lên dân trước ở phút 40 sau pha làm bàn của Ngô Hoàng Anh. Đội chủ nhà đã làm mọi cách để bảo toàn lợi thế mong manh này trong phần còn lại của trận đấu.

Khánh Hòa dù đã nỗ lực hết mình, dâng cao tấn công để tìm bàn gỡ những họ không thể vượt qua được hàng thủ của Long An.

Giành chiến thắng, Long An giành vé vào vòng 1/8 và đối thủ của họ là Đông Á Thanh Hóa.

Trận đấu giữa Đông Á Thanh Hóa và Long An diễn ra vào 17h00 ngày 10-4. Ban tổ chức sân Thanh Hóa sẽ miễn phí vào sân cho khán giả, CĐV ở trận đấu này.

Mạnh Cường