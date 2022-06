Đông Á Thanh Hóa bận rộn với loạt trận giao hữu sẵn sàng cho V.League - 1 trở lại vào tháng 7-2022

HLV Petrovic và các học trò chuẩn bị bước vào loạt trận giao hữu trên sân nhà và tham gia Giải bóng đá tứ hùng tại Nghệ An. Đây là bước chạy đà để Đông Á Thạnh Hóa sẵn sàng cho V.League - 1 trở lại vào tháng 7-2022.

Trung vệ ngoại binh Kamhuka tích cực tập luyện, háo hức với loạt trận giao hữu sắp tới.

Quãng thời gian gần 1 tháng tập trung trở lại vừa qua là đợt sát hạch quan trọng mà HLV Petrovic dành cho các học trò, nhất là về thể lực và chuyên môn. Nhà cầm quân người Serbia cũng đã có những thử nghiệm mới về chiến thuật, đội hình nhằm nâng cao hiệu quả trong tổ chức tấn công, đặc biệt là khâu dứt điểm. Các bài tập mà HLV Petrovic đưa ra cho các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa là khá nặng, tuy vậy các cầu thủ đều thực hiện nghiêm túc. Số cầu thủ trẻ còn phải thực hiện thêm các bài tập bổ sung.

HLV Petrovic và các học trò đang tập luyện nghiêm túc, chuẩn bị cho các trận giao hữu và tham gia Giải tứ hùng.

Theo kế hoạch, Đông Á Thanh Hóa sẽ có 2 trận đấu giao hữu trên sân nhà gặp các đội bóng ở giải hạng Nhất (V.League - 2) là Công an Nhân dân vào ngày 5-6 và Quảng Nam vào ngày 9-6. Hai trận đấu này được xem là màn khởi động quan trọng đối với thầy trò HLV Petrovic trước khi tham gia Giải bóng đá tứ hùng do Sông Lam Nghệ An tổ chức.

Giải tứ hùng diễn ra từ ngày 13 đến 17-6 tại sân Vinh với sự tham gia của 4 đội bóng: Đông Á Thanh Hóa, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, SHB Đà Nẵng và chủ nhà Sông Lam Nghệ An. Đây được xem là giải đấu rất bổ ích, cần thiết với Đông Á Thanh Hóa, là dịp để HLV Petrovic có những đánh giá sát thực nhất các cầu thủ của mình trước khi có sự điều chỉnh, hoàn thiện lối chơi cho đội bóng.

Lãnh đạo CLB Đông Á Thanh Hóa gặp mặt, động viên Ban huấn luyện và các cầu thủ.

Đê chuẩn bị cho loạt trận giao hữu cũng như tham gia giải tứ hùng, các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa vẫn đang duy trì chế độ tập luyện 2 buổi/ngày. Điều đáng mừng là nhiều vị trí chấn thương đã hoàn toàn bình phục, sẵn sàng cho loạt trận giao hữu cũng như chuẩn bị cho V.League - 1 trở lại.

Mạnh Cường