Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX là bệ phóng để thể dục thể thao tỉnh nhà phát triển

Nhân dịp Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX năm 2022, Báo Thanh Hóa có cuộc phỏng vấn đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) về sự kiện quan trọng này.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX. Ảnh: M.C

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX?

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX là sự kiện đặc biệt được tổ chức 4 năm một lần, có ý nghĩa chính trị rất quan trọng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về phát triển công tác TDTT để rèn luyện sức khỏe, nâng cao tầm vóc và thể lực con người Việt Nam. Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác TDTT trong tình hình mới, qua đó tăng cường sự lãnh đạo, tạo bước phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT quần chúng, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc truyền thống, nâng cao thành tích các môn thể thao.

Mặt khác, đây là dịp để tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, nâng cao trình độ tổ chức, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ chuyên môn, kỹ thuật, trọng tài để sẵn sàng chuẩn bị lực lượng đăng cai tổ chức tốt các giải thể thao quốc gia và quốc tế trên địa bàn tỉnh; căn cứ kết quả đại hội nhằm đánh giá kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT của các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, làm tiền đề xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp TDTT trong thời gian tới.

Thông qua công tác tổ chức đại hội nhằm tuyển chọn những VĐV xuất sắc nhất của các địa phương, ngành tham dự thi đấu cấp tỉnh. Trên cơ sở đó, tuyển chọn, tập huấn, chuẩn bị lực lượng cho đoàn thể thao Thanh Hóa tham gia Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ IX và các giải thể thao toàn quốc khác đạt kết quả cao. Phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị (khóa XII). Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX thực sự là bệ phóng để TDTT tỉnh nhà phát triển.

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá về công tác tổ chức đại hội TDTT các cấp đã triển khai trong bối cảnh chịu ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Vượt lên những khó khăn do đại dịch COVID-19, được sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và Nhân dân, đã có 420/559 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội, đạt hơn 75% số xã; các đơn vị đã tổ chức thi đấu từ 3 môn thể thao trở lên, trong đó chú trọng các môn thể thao dân tộc, truyền thống và có thế mạnh của địa phương, đơn vị; công tác tổ chức thi đấu đảm bảo về an ninh, trật tự, an toàn và phòng chống dịch. Có 30/30 huyện, thị xã, thành phố, ngành cấp tỉnh đã tổ chức thành công đại hội TDTT; tổ chức thi đấu từ 6 môn thể thao trở lên.

Đại hội TDTT cấp tỉnh được chia làm 2 giai đoạn. Kết quả giai đoạn 1 đã tổ chức thành công 15 môn trong chương trình gồm: võ cổ truyền, bóng chuyền, đẩy gậy, kéo co, tung còn, bắn nỏ, bóng đá nam, bóng đá nữ, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, karate, vovinam, vật dân tộc; việt dã. Ban tổ chức đã trao 135 HCV, 135 HCB, 251 HCĐ cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích. Giai đoạn 2 của đại hội tổ chức từ ngày 3 đến 6-6-2022 với 8 môn thi đấu còn lại.

Phóng viên: Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX sẽ được tổ chức tại Sân vận động tỉnh với quy mô lớn nhất từ trước tới nay. Xin đồng chí cho biết sơ lược về công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc này.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Sở VH,TT&DL chủ trì tham mưu cho Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội, phối hợp với các đơn vị triển khai các văn bản đảm bảo các điều kiện liên quan về công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT lần thứ IX. Kịch bản chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tại lễ khai mạc, bế mạc đại hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; đội hình tập luyện đồng diễn đã được triển khai và tập luyện tại Trường Đại học Hồng Đức và Trường Đại học VH,TT&DL. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tổng hợp thông tin các đơn vị và xây dựng kịch bản chương trình chi tiết về truyền hình trực tiếp lễ khai mạc trình Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội phê duyệt.

Về quy mô tổ chức, sẽ có khoảng 3.000 người tham gia; gồm đại biểu, khách mời, quan chức và cán bộ, học sinh, sinh viên và các lực lượng tham gia tổ chức, diễu hành, biểu diễn tại lễ khai mạc, bế mạc và lực lượng huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, an ninh, trật tự, y tế phục vụ lễ khai mạc. Khoảng 8.000 đến 10.000 khán giả là Nhân dân trong tỉnh được mời đến xem, động viên, cổ vũ lễ khai mạc tại sân vận động. Lễ khai mạc được Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa truyền hình trực tiếp; được các cơ quan thông tấn, báo, đài Trung ương và địa phương đưa tin. Lễ bế mạc được tổ chức tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh vào ngày 6-6.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết về công tác phối hợp của Sở VH,TT&DL với các địa phương, đơn vị để bảo đảm tổ chức 8 môn thi đấu còn lại của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX.

Đồng chí Phạm Nguyên Hồng: Sở VH,TT&DL - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Đại hội đã có sự phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị có liên quan để bảo đảm tổ chức tốt 8 môn trong chương trình đại hội. Theo đó, sẽ có 6 địa điểm gồm: môn điền kinh tại Sân vận động tỉnh; môn bơi tại bể bơi Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh; môn cờ vua, cờ tướng tại hội trường tầng 1 Sở VH,TT&DL; các môn judo, vật dân tộc tại nhà tập luyện Trường THPT Hàm Rồng; môn taekwondo tại Nhà văn hóa lao động tỉnh; môn pencak silat tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Sở đã chủ động tham mưu văn bản gửi các đơn vị có liên quan cử cán bộ lãnh đạo tham gia thành viên ban tổ chức 8 môn; xây dựng kế hoạch họp triển khai phân công nhiệm vụ các thành viên ban tổ chức; có văn bản gửi các đơn vị đề nghị chuẩn bị các điều kiện đảm bảo liên quan cho công tác tổ chức thi đấu 8 môn. Bên cạnh đó, Sở VH,TT&DL đã chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị có liên quan, như: Công an, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, UBND TP Thanh Hóa, Điện lực Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình, Báo Thanh Hóa,... chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cụ thể để triển khai nhiệm vụ của đơn vị mình với quyết tâm cao nhất để tổ chức đại hội thành công tốt đẹp, đạt kết quả cao nhất.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mạnh Cường (thực hiện)