CLB Than Quảng Ninh không được tham gia V.League 2022

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Ban Tổ chức giải vừa ra quyết định sẽ không cấp phép ngoại lệ cho câu lạc bộ Than Quảng Ninh tham dự V.League 2022 do đội bóng này không đáp ứng được các tiêu chí, điều lệ theo quy định.

Than Quảng Ninh bị “gạch tên” khỏi V.League 2022

Trước đó, CLB Than Quảng Ninh gặp khó khăn về tài chính dẫn tới việc nợ lương cầu thủ trong 2 mùa giải gần đây. Tháng 8-2021, Chủ tịch của CLB Than Quảng Ninh đã làm đơn gửi UBND tỉnh Quảng Ninh về việc sẽ không tiếp tục tài trợ cho đội bóng nữa. Điều này đồng nghĩa với việc, Công ty TNHH một thành viên bóng đá Quảng Ninh là đơn vị quản lý CLB bóng đá Quảng Ninh tạm ngừng hoạt động. Do đó, hàng loạt các ngôi sao, cầu thủ trong đội hình đã thanh lý hợp đồng với đội đội bóng đất Mỏ để tìm bến đỗ mới.

Việc dừng hoạt động, vẫn chưa thể giải quyết bài toán về tài chính khiến CLB Than Quảng Ninh không đáp ứng được về tài chính và một số tiêu chí khác như cơ sở vật chất, tiêu chí nhân lực hành chính và tiêu chí phát triển bóng đá trẻ, chăm sóc y tế, đăng kí cầu thủ… Đây là những yếu tố khiến VFF và Ban Tổ chức giải quyết định loại đội bóng này khỏi V-League 2022.

Nhiều trụ cột xuất sắc của Than Quảng Ninh đã “tháo chạy” tìm bến đỗ mới

Như vậy, V.League 2022 sẽ chỉ còn 13 đội. Việc có chọn đội bóng từ giải hạng nhất thay thế Than Quảng Ninh hay không và giữ nguyên số đội sẽ phụ thuộc vào phán quyết từ VFF, Công ty CP bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và Ban điều hành giải trong thời gian tới.

Mạnh Cường