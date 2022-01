Các giải bóng đá phong trào tại cơ sở: Động lực thúc đẩy bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa phát triển

Xây dựng hệ thống các giải bóng đá phong trào tại địa phương, cơ sở được xem là một trong những giải pháp quan trọng góp phần đổi mới, thúc đẩy bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa phát triển trong giai đoạn mới 2021-2025.

Pha bóng trong trận chung kết giải bóng đá nam Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX giữa 2 đội TP Thanh Hóa (áo xanh) và Bá Thước (áo đỏ).

Là một trong những địa phương có phong trào bóng đá phát triển mạnh trên toàn quốc, những năm qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có hàng trăm giải đấu được tổ chức tại các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, đơn vị. Đây chính là những sân chơi bổ ích, thiết thực góp phần “giữ lửa” và phát triển phong trào rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Tuy vậy, bên cạnh những giải bóng đá lớn quy mô cấp tỉnh như giải bóng đá Thanh Hóa – Cúp Halida, giải Futsal, việc tổ chức các giải đấu tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh vẫn chưa thành hệ thống, nhiều giải đấu ra đời, tổ chức nhiều năm nay mang tính tự phát, chưa được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cấp phép.

TP Thanh Hóa là nơi có số lượng giải bóng đá phong trào được tổ chức nhiều nhất hàng năm với bình quân gần 20 giải. Điều đáng nói là, chỉ có giải bóng đá dành cho học sinh tiểu học và giải bóng đá dành cho khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là do UBND thành phố tổ chức. Còn lại, các giải đấu đều do các cá nhân, tổ chức tự đứng ra tổ chức mà chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Việc tổ chức tự phát không bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự, các quy định về tổ chức sự kiện thể thao, hoạt động quảng cáo tại nơi công cộng, chưa kể còn kéo theo nhiều hệ lụy khác như dẫn đến hoạt động cá độ và tiêu cực liên quan đến các giải đấu này. Về vấn đề này, lãnh đạo Phòng Văn hóa – Thông tin TP Thanh Hóa cho biết: Năm 2022, phòng phối hợp với các phường, xã và các đơn vị chức năng tiến hành chấn chỉnh, rà soát, kiểm tra việc tổ chức các giải bóng đá trên địa bàn nhằm tăng cường công tác quản lý, đưa các giải đấu trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, thành phố cũng tạo cơ chế để các giải đấu được tổ chức một cách hợp pháp, được cấp phép và được công nhận nằm trong hệ thống các giải thể thao phong trào hàng năm.

Trong khoảng 3 năm trở lại đây, tại nhiều địa phương trong tỉnh, các giải đấu bóng đá phong trào đã được tổ chức ngày càng nhiều hơn. Xuất phát là giải đấu dành cho thanh niên, đến nay nhiều địa phương như TP Sầm Sơn, thị xã Nghi Sơn, các huyện Quảng Xương, Thọ Xuân, Nga Sơn, Thiệu Hóa, Nông Cống, Hậu Lộc... đã có ít nhất 1 giải bóng đá phong trào cấp huyện được tổ chức hàng năm. Ở khu vực miền núi, các huyện Thạch Thành, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Lang Chánh, Bá Thước, Quan Hóa..., bên cạnh việc tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng được các sân cỏ nhân tạo, cũng đã có cơ chế khuyến khích, xã hội hóa tổ chức các giải bóng đá nhằm tạo sân chơi để các câu lạc bộ, các đội bóng có dịp giao lưu, thi đấu, tranh tài. Các địa phương cũng đã “đi tắt, đón đầu” trong việc tổ chức các giải bóng đá phong trào, trong đó đã lựa chọn cách thức tổ chức giải theo mô hình giải bóng đá 7 người toàn quốc; giải theo thể thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, tương tự như giải vô địch quốc gia V.League. Các đơn vị đã làm tốt mô hình này có thể kể ra như TP Sầm Sơn, Nông Cống, Thiệu Hóa, Bá Thước.

Ông Đặng Minh Thư, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nông Cống, cho biết: “Bóng đá là môn thể thao được yêu thích và thu hút số lượng người tham gia luyện tập, thi đấu đông nhất. Huyện đã có cơ chế tạo điều kiện để công nhận các câu lạc bộ bóng đá trên địa bàn. Phát triển mô hình câu lạc bộ bóng đá nói riêng, câu lạc bộ thể thao nói chung là định hướng quan trọng nhằm thúc đẩy phong trào TDTT của huyện trong giai đoạn 2021-2025. Huyện cũng đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực trong việc tổ chức các giải bóng đá phong trào trên địa bàn, qua đó phát triển mạnh bóng đá cộng đồng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện TDTT của người dân. Từ đó, xây dựng bóng đá cộng đồng trở thành điểm nhấn quan trọng của phong trào TDTT địa phương trong giai đoạn mới hiện nay. Bên cạnh giải Nông Cống League, huyện sẽ xây dựng các giải bóng đá cộng đồng dành cho các em học sinh, thanh niên và khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thời gian tới”.

Ông Phạm Cẩm Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa cho biết: Đề án phát triển bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 đã xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ đó là xây dựng một hệ thống các giải đấu từ cấp tỉnh, đến cấp cơ sở hàng năm và cho từng giai đoạn. Trong đó, tổ chức từ 3 giải bóng đá cấp tỉnh trở lên trong đó bao gồm: giải bóng đá Thanh Hóa – Cúp Halida; giải bóng đá Futsal; giải bóng đá dành cho khối cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các trường chuyên nghiệp, 1 festival bóng đá cộng đồng; giải bóng đá trong khuôn khổ Hội khỏe Phù Đổng dành cho các em học sinh; giải bóng đá Đại hội TDTT toàn tỉnh. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh căn cứ điều kiện, tình hình thực tế tổ chức từ 1 - 2 giải bóng đá phong trào hoặc festival bóng đá cộng đồng. Với các giải đấu được tổ chức dưới hình thức xã hội hóa 100%, cần có cơ chế khuyến khích, hướng dẫn và cấp phép tổ chức theo quy định. Các địa phương có phong trào phát triển mạnh chủ động xây dựng và duy trì tổ chức các giải đấu hàng năm, song song với đó là không ngừng nâng cao điều kiện cơ sở vật chất, sân bãi tập luyện, thi đấu để bóng đá cộng đồng liên tục phát triển. Liên đoàn Bóng đá Thanh Hóa tiếp tục duy trì tổ chức các khóa bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ trọng tài của các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Đây là yếu tố quan trọng để bảo đảm thành công và chất lượng cho các giải bóng đá tại địa phương, đơn vị. Những giải pháp nói trên là chìa khóa để thúc đẩy bóng đá cộng đồng tỉnh Thanh Hóa phát triển trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Mạnh Cường