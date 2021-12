Bóng chuyền nữ Thanh Hóa thay đổi nhà tài trợ vào phút chót

Vào phút chót, nhà tài trợ Công ty CP Quản lý Quỹ Central Capital đã rút lui không tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa ở vòng 2 Giải vô địch quốc gia 2021 nữa. Thay thế là Công ty CP Giáo dục Thủ đô.

Trước đó, Công ty CP Quản lý Quỹ Central Capital (TP Hồ Chí Minh) là đơn vị tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa ở vòng 2 Giải vô địch bóng chuyền quốc gia Bamboo Airway 2021, thay thế cho nhà tài trợ Hải Tiến Resort. Giữa hai bên đã cơ bản đạt được thỏa thuận này, tuy nhiên do tình hình dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh vẫn diễn biến phức tạp, vì vậy doanh nghiệp này đã xin rút lui, không tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa ngay trước khi vòng 2 chính thức khởi tranh.

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT tỉnh đã gấp rút tìm kiếm nhà tài trợ mới cho đội bóng và Công ty CP Giáo dục Thủ đô đã chính thức trở thành nhà tại trợ mới ở vòng 2. Đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã chính thức mang tên EDU Capital Thanh Hóa.

Thỏa thuận tài trợ giữa Công ty CP Giáo dục Thủ đô và đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa đã được ký kết chỉ 2 ngày trước khi vòng 2 Giải vô địch quốc gia Bamboo Airway diễn ra.

Trước mắt, Công ty CP Giáo dục Thủ đô sẽ tài trợ cho đội bóng chuyền nữ Thanh Hóa tại vòng 2, chung kết xếp hạng giải vô địch quốc gia 2021 với mức 2 tỷ đồng. Sau đó, tiếp tục tài trợ tại mùa giải 2022 với mức tài trợ cao hơn.

Tại trận đấu đầu tiên của vòng 2, EDU Capital Thanh Hóa đã thua ĐKVĐ Bộ Tư lệnh Thông tin - FLC 0-3. Ngày 19-12, EDU Capital Thanh Hóa sẽ gặp Than Quảng Ninh ở lượt trận thứ 2.

Mạnh Cường