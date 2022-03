Bảo đảm các điều kiện đón, tiễn Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh 2022

Chiều 29-3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức đón, tiễn Cuộc đua xe đạp toàn quốc Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh lần thứ 34, năm 2022 - “Non sông liền một dải - Niềm tin chiến thắng” HTV - Tôn Đông Á tại tỉnh Thanh Hóa.

Hình ảnh tại hội nghị.

Cuộc đua là sự kiện kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2022), chào mừng SEA Games 31, do Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Liên đoàn Xe đạp - Mô tô thể thao Việt Nam và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức.

Cuộc đua có sự tham gia của hơn 100 tay đua đến từ 14 đội đua hàng đầu cả nước với 23 chặng đua. Tổng lộ trình thi đấu là 2.405 km. Cuộc đua sẽ xuất phát từ Quảng Ninh ngày 5-4, đi qua các tỉnh, thành phố dọc chiều dài đất nước và kết thúc tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 30-4-2022.

Tỉnh Thanh Hóa đã có nhiều kinh nghiệm tổ chức đón, tiễn đoàn đua hàng năm.

Theo lộ trình, chặng 7 Hà Nội - Thanh Hóa diễn ra vào ngày 11-4 với chiều dài 160 km, đoàn đua sẽ về đích tại khu vực cổng Công viên Hội An (đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa) vào trưa 11-4. Sáng 12-4, đoàn đua sẽ xuất phát chặng 8 Thanh Hóa - Vinh (140 km) tại khu vực tượng đài Lê Lợi (đường Trần Phú).

Tại hội nghị, Ban Tổ chức địa phương, các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan đã thảo luận, thống nhất các phương án chuẩn bị, bảo đảm việc đón, tiễn đoàn đua đươc an toàn, đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, công tác bảo đảm an toàn giao thông, an ninh - trật tự trên các tuyến đường và địa phương nơi đoàn đua đi qua được phối hợp chặt chẽ.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết luận hội nghị.

Việc bố trí nơi lưu trú cho Ban Tổ chức, các đoàn đua (khoảng 400 người) được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND TP Thanh Hóa chủ động triển khai. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống dịch COVID-19 cũng sẽ được phối hợp thực hiện có hiệu quả.

Mạnh Cường