Bảo đảm các điều kiện để tổ chức thành công Hội thi thể thao các dân tộc tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIV - năm 2021

Chiều 2-11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIV - năm 2021 trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX tại huyện Như Thanh - đơn vị đăng cai hội thi.

Khu vực khán đài, sân khấu của sân vận động huyện Như Thanh đang được gấp rút hoàn thành để phục vụ công tác tổ chức hội thi.

Hội thi là sự kiện thể thao lớn, quan trọng của tỉnh được tổ chức định kỳ 2 năm/1 lần. Đây là ngày hội giao lưu, thi đấu TDTT đặc sắc của các vận động viên (VĐV) đến từ 11 huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa với 5 môn thi đấu gồm: đẩy gậy, bắn nỏ, kéo co, tung còn và bóng chuyền.

Năm 2021 hội thi nằm trong khuôn khổ Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ IX, dự kiến diễn ra từ ngày 9 đến 12-12, thu hút gần 500 cán bộ, trọng tài, huấn luyện viên, VĐV tham gia.

Sân vận động huyện Như Thanh nơi tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XIV.

Là đơn vị đăng cai do đó cơ sở vật chất là một trong những nhiệm vụ, tiêu chí hàng đầu mà huyện Như Thanh đã và đang gấp rút chuẩn bị. Đến nay, sân vận động huyện đang hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp toàn diện, đặc biệt là làm mới 2 khu khán đài, sân khấu lễ đài, đường chạy và mặt sân.

Khu vực tổ chức môn bóng chuyền tại hội thi.

Ngoài ra, huyện cũng sẽ cho làm mới thêm 2 sân bóng chuyền, nâng số sân bóng chuyền lên 4 sân. Huyện cũng bố trí 4 sân tổ chức môn đẩy gậy, 8 giá bia bắn nỏ, sân tổ chức các môn tung còn, kéo co. Dự kiến, các hạng mục cơ sở vật chất cho hội thi sẽ hoàn thành vào trung tuần tháng 11-2021.

Các phương án khai mạc, bế mạc và tổ chức các môn thi đấu của hội thi sẽ được Ban tổ chức cấp tỉnh phối hợp với huyện Như Thanh căn cứ vào tình hình thực tế để tổ chức. Huyện Như Thanh đã cơ bản hoàn thành phương án bố trí nơi ăn, nghỉ cho Ban tổ chức, các đoàn về tham gia hội thi, công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm.

Đại diện lãnh đạo huyện Như Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Về công tác phòng, chống dịch, huyện Như Thanh cũng đã triển khai các phương án, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và cho tới khi kết thúc hội thi. Đặc biệt, huyện cũng bảo đảm phương án tổ chức test nhanh cho toàn bộ thành viên Ban tổ chức cấp tỉnh, Ban tổ chức địa phương, cán bộ, nhân viên phục vụ, các đoàn VĐV về tham gia hội thi trước lễ khai mạc.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại buổi làm việc với huyện Như Thanh.

Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Như Thanh, đồng chí Nguyễn Duy Tự, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị huyện đẩy nhanh tiến độ, gấp rút hoàn thành các công trình cơ sở vật chất để tổ chức hội thi. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm an ninh - trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, bố trí nơi ăn nghỉ cho Ban tổ chức và các đoàn về tham gia hội thi được triển khai với nhiều phương án. Công tác phòng, chống dịch được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc đúng theo chỉ đạo của tỉnh, của ngành để hội thi diễn ra an toàn, thành công tốt đẹp.

Mạnh Cường