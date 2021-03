Gặp ứng cử viên vô địch, Hải Tiến Thanh Hoá trắng tay trong ngày ra quân

Hải Tiến Thanh Hoá đã không thể tạo nên bất ngờ trước VTV Bình Điền Long An khi nhận thất bại 3 - 0 trong trận mở màn Cup bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021.

Hải Tiến Thanh Hoá nhận thất bại 3 - 0 trong ngày đầu ra quân.

VTV Bình Điền Long An được đánh giá là một trong số những ứng viên vô địch Cúp bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021 nội dung nữ. Trong khi đó, Hải Tiến Thanh Hoá với sự trở lại của phụ công Đinh Thị Trà Giang cũng đặt quyết tâm rất cao khi bước vào giải đấu đầu tiên của năm 2021.

Các cô gái bóng chuyền nữ Hải Tiến Thanh Hoá đã có hiệp 1 thi đấu ấn tượng khi liên tiếp tạo ra thế giằng co về tỷ số với đối thủ VTV Bình Điền Long An. Tuy nhiên, việc chùng xuống ở cuối hiệp đã khiến đội bóng chuyền xứ Thanh chịu thất bại 22 - 25 ở hiệp đầu tiên.

Sau đó, đội bóng chuyền xứ Thanh đã không thể làm nên bất ngờ khi liên tiếp để đối thủ đánh bại ở các hiệp đấu còn lại với cùng tỉ số 25 - 12.

Ở giải năm nay, Hải Tiến Thanh Hoá nằm ở bảng B cùng với VTV Bình Điền Long An và Than Quảng Ninh. Trước mắt Hải Tiến Thanh Hoá sẽ là cuộc đối đầu với Than Quảng Ninh vào 14 giờ ngày 24 - 3. Đây là trận đấu sẽ quyết định quyền đi tiếp của đội bóng xứ Thanh ở giải năm nay.

Cup bóng chuyền Hoa Lư - Bình Điền 2021 diễn ra từ ngày 23 đến 27 - 3, là cơ hội rất tốt để các đội bóng cọ xát, chuẩn bị cho vòng 1 Giải Bóng chuyền Vô địch quốc gia diễn ra từ ngày 11 - 4.

Hoàng Sơn