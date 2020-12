Lịch sử của “derby thành Luân Đôn”

Tuy không được xếp vào hạng “kinh điển”, nhưng trận “derby thành Luân Đôn” giữa Chelsea và Arsenal luôn là trận đấu kịch tính, đáng để chờ đợi.

Kịch tính không chỉ bởi Chelsea và Arsenal là 2 đội bóng có thực lực, là đối thủ cạnh tranh trực tiếp ở nhiều giải đấu quốc nội và châu lục, mà còn từ lịch sử đối đầu từ hơn... 1 thế kỷ trước.

Cách đây 113 năm, ngày 9-11-1907, trong khuôn khổ giải hạng Nhất, Chelsea và Arsenal gặp nhau trong trận derby đầu tiên tại SVĐ Stamford Bridge - sân nhà của “nửa xanh thành Luân Đôn”.

Trận đấu kết thúc với thắng lợi 2-1 giành cho đội chủ nhà và là chiến tích vô cùng vẻ vang với “The Blues”. Bởi thời kỳ đó, Arsenal là CLB đầu tiên của thành London gia nhập Liên đoàn Bóng đá Anh - FA (bắt đầu từ giải hạng 2 năm 1893) chơi tại giải đấu cao nhất Anh quốc. Đến năm 1907 thì Chelsea mới gia nhập FA, tạo ra trận “derby thủ đô” và ngay lập tức giành chiến thắng.

Trước trận đấu này, “tân binh” Chelsea có thành tích thi đấu bết bát, với chỉ 2 chiến thắng sau 10 trận, xếp thứ 19 trên BXH. Khi đó, “Pháo thủ” có phong độ ổn định và liên tục có mặt trong top 10.

Thế nhưng, sức nóng trên khán đài và tính chất lịch sử của trận đấu đã xóa nhòa mọi khoảng cách về phong độ và điểm số. Với lợi thế nhà, “The Blues” dẫn trước tới 2-0 và buộc “Pháo thủ” phải vô cùng chật vật mới có bàn danh dự.

Trong trận đấu lịch sử này, có khoảng 50.000 đến 70.000 CĐV đã tới sân cổ vũ 2 đội - con số kỷ lục của giải đấu.

Chiến thắng này đã tạo cảm hứng cho các cầu thủ Chelsea thi đấu khởi sắc hơn để đến cuối mùa, Chelsea đứng thứ 13, xếp ngay trên Arsenal (14) - dù có cùng điểm số nhưng kém chỉ số phụ.

Từ đó đến nay, Arsenal và Chelsea đã trải qua 188 trận derby, trong đó Arsenal giành chiến thắng 72 trận, hòa 56 và Chelsea thắng 60 trận.

Chiến thắng đậm nhất của “Pháo thủ” là trận thắng 5-1 ở Stamford Bridge ngày 29-11-1930; còn đối với “The Blue” là chiến thắng 6-0 tại Stamford Bridge trong trận đấu thứ 1.000 của HLV Arsene Wenger cho Arsenal ngày 22-3-2014.

Hai đội đã gặp nhau ở 5 trận chung kết các cúp: Chung kết Cúp FA 2002 (Arsenal thắng 2-0), Chung kết Cúp Liên đoàn bóng đá Anh 2007 (Chelsea thắng 2-1), Chung kết Cúp FA 2017 (Arsenal thắng 2-1), Chung kết UEFA Europa League 2019 (Chelsea thắng 4-1), Chung kết Cúp FA 2020 (Arsenal thắng 2-1).

Dưới đây là nhưng trận đối đầu đáng nhớ nhất của 2 đội:

1. Tháng 10-1935: Chelsea (1-1) Arsenal

Trận đấu diễn ra trên SVĐ Stamford Bridge ngày 12-10-1935 dưới sự chứng kiến của lượng khán giả kỷ lục: 82.905 người. Đây cũng là kỷ lục của mọi thời đại về số khán giả của một trận đấu trên sân Stamford Bridge.

Chelsea đã cầm hòa Arsenal - đội bóng giàu truyền thống nhất tại Anh thời bấy giờ khi sở hữu 4 trong tổng số 5 chức vô địch những năm đầu thập kỷ 30.

2. Tháng 3-1964: Arsenal (2-4) Chelsea

Đây được coi là trận đấu đưa tiền đạo Tambling trở nên vĩ đại khi ông ghi cả 4 bàn thắng vào lưới Arsenal ngay trên sân Highbury. Trận đấu này được xếp thứ 102 trong danh sách 500 trận cầu vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Anh.

3. Tháng 10-1999: Chelsea (2-3) Arsenal

Arsenal bị dẫn trước 2-0 cho đến tận phút 75. Khi trận đấu tưởng như an bài thì tiền đạo người Nirgeria Nwankwo Kanu bắt đầu màn trình diễn siêu hạng với một cú hat-trick giúp “Pháo thủ” ngược dòng.

Trận đấu này đã được xếp trong top 50 trận đấu hay nhất lịch sử của Premier League, trận đấu tôn vinh Kanu.

4. Tháng 5-2002 - Chung kết Cúp FA: Arsenal (2-0) Chelsea

Với 2 bàn thắng mãn nhãn của Ray Parlour và Freddie Ljungberg, Arsenal hoàn tất cú đúp League Cup và FA mùa 2001-2002. Đây là trận đấu xếp thứ 9 trong lịch sử các trận chung kết cúp FA hay nhất trong 50 năm tính đến thời điểm đó.

5. Tháng 4-2004: Arsenal (1-2) Chelsea

Sau trận hòa 1-1 ở lượt đi tứ kết Champions League (với hai bàn thắng chia đều cho Gudjohnsen và Van Persie), nên hai đội buộc phải “tử chiến” trong trận đấu còn lại trên sân Highbury.

3 phút trước khi trận đấu kết thúc, Wayne Bridge ấn định chiến thắng 2-1 cho Chelsea bằng cú dứt điểm chéo góc. Chiến thắng này giúp Chelsea giành tấm vé vào vòng bán kết Champions League năm đó.

6. Tháng 12-2004: Arsenal (2-2) Chelsea

Trận hòa kịch tính với điểm nhấn là cú sút phạt nhanh đầy tinh quái để mở tỷ số ở giây thứ 75 của Henry. Ghi được hai bàn thắng và suýt có hat-trick, tuy nhiên Henry lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở những phút cuối của trận đấu.

7. Tháng 2-2007 - Chung kết Carling Cup: Chelsea (2-1) Arsenal

Chiến thắng thuộc về Chelsea, song kịch tính trận đấu được đẩy lên đến đỉnh điểm là khi hiệp hai chỉ còn 6 phút, Kolo Toure và John Obi Mikel va chạm, dẫn đến xô xát liên hoàn. Các cầu thủ hai đội đã lao vào nhau ăn thua đủ, khiến HLV Jose Mourinho và Arsene Wenger phải trực tiếp vào sân để can thiệp.

8. Tháng 10-2011: Chelsea (3-5) Arsenal

Một trận đấu “điên rồ”. Lampard mở tỷ số của trận đấu cho Chelsea. Ngay sau đó, Gervinho chuyền bóng cho van Persie gỡ hòa trước khi Terry đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Ngay đầu hiệp 2, Santos và Walcott mỗi người ghi một bàn thắng, chuyển thế dẫn trước từ Chelsea sang Arsenal. Mata ghi bàn thắp lên hy vọng kiếm điểm cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, 2 bàn thắng trong 5 phút cuối trận của Van Persie đã dập tắt hy vọng của thầy trò Villas-Boas.

9. Tháng 5-2019 - Chung kết UEFA Cup: Chelsea (4-1) Arsenal

Đây là trận chung kết thứ 10 có sự xuất hiện của 2 đội bóng đến từ cùng một hiệp hội, trận chung kết toàn Anh thứ hai và là lần đầu tiên giữa hai đội bóng cùng một thành phố. Chelsea đã hủy diệt đối thủ để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục.

10. Tháng 8-2020 - Chung kết Cúp FA: Arsenal (2-1) Chelsea

Arsenal là đội giành chiến thắng, qua đó đoạt tấm vé vào thẳng vòng bảng của UEFA Europa League 2020-2021. Trận đấu còn có tên chính thức là Heads Up FA Cup Final do Liên đoàn bóng đá Anh đặt, nằm trong chiến dịch nâng cao nhận thức về sức khỏe tâm thần mà Chủ tịch FA, Vương tôn William, Công tước xứ Cambridge theo đuổi. Trận đấu được tổ chức mà không có khán giả do đại dịch COVID-19. Không như các mùa bóng trước đó, nhà vô địch nhận cúp ngay trên sân bằng cách tự bước đến bục giữ cúp. Với chức vô địch này, HLV Mikel Arteta của Arsenal trở thành người đầu tiên vô địch cúp FA trên cả tư cách đội trưởng lẫn huấn luyện viên của “Pháo thủ”.

