Khi tình yêu là động lực

Năm 2010, ca khúc chính thức của World Cup – “Waka Waka” do ca sĩ người Colombia Shakira trình bày, không chỉ khuấy động một mùa hè rực cháy trên đất nước Nam Phi, mà còn trở thành một bản “hít” được phủ sóng toàn cầu, xô đổ mọi kỷ lục.

Mối tình lãng mạn giữa Pique và Shakira bắt đầu từ World Cup 2010. Nguồn: Getty

Bản latin pop có nội dung cổ vũ mỗi người hãy trở thành một chiến binh để hiện thực hóa những khát vọng, mục tiêu của bản thân, đã trở thành một trong những đĩa đơn bán chạy nhất mọi thời đại. Video cho ca khúc này trở thành một trong những video được xem nhiều nhất mọi thời đại trên nền tảng mạng này.

Bài hát có đoạn: “Go on and feed them/This is your moment/No hesitations” (Hãy tiến lên và cảm nhận sự trông chờ ấy/Đây chính là khoảnh khắc của bạn/Đừng do dự nữa), cứ như “góc riêng tư” để động viên chàng “chiến binh” Gerard Pique hãy tiến lên và giành lấy trái tim của “Nữ hoàng nhạc latin” vậy.

Chuyện là, khi thực hiện MV cho “Waka Waka”, Shakira đã mời một số danh thủ như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Dani Alves và Pique tham gia làm “diễn viên quần chúng”. Trung vệ đội tuyển Tây Ban Nha Gerard Pique đã “say nắng” nữ ca sĩ bốc lửa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Gerard Pique sau này kể lại: “Lần đầu tiên tôi gặp Shakira, đó là ở Madrid khi đi quay MV cho bài “Waka Waka” của cô ấy ở World Cup 2010. Tôi đã xin được số điện thoại của cô ấy. Shakira sẽ đến Nam Phi trước chúng tôi (đội tuyển Tây Ban Nha) để hát vào lễ khai mạc.

Thế là tôi nghĩ ra “bài” nhắn tin hỏi cô ấy thời tiết ở Nam Phi như thế nào để tiện cho cả đội đến vài ngày sau đó. Thường thì, khi bạn nhắn hỏi mấy câu ngu ngu kiểu như vậy, đối phương sẽ đáp lại đại loại như “Khá lạnh. Nên mặc ấm”.

Nhưng cô ấy lại trả lời tôi bằng một đoạn văn dài tả rất chi tiết thời tiết ra sao, nhiệt độ trong ngày thay đổi thế nào. Thế là tôi tự nhủ: “Chúa ơi, có gì đó không bình thường. Chả lẽ cô ấy thích mình?”.

Rồi thêm các chi tiết nữa khiến tôi cảm nhận được cô ấy cũng có tình cảm với mình. Chúng tôi bắt đầu nhắn tin suốt đợt World Cup. Nhưng cơ hội duy nhất để chúng tôi gặp nhau chỉ có trong ngày bế mạc giải đấu, Shakira sẽ hát ở đó.

Tức là chúng tôi sẽ phải vào tới trận chung kết World Cup. Vì thế tôi đã nói với cô ấy, rằng mình sẽ làm tất cả để vào chơi ở trận chung kết, chỉ để được nhìn thấy cô ấy”.

Tâm sự đẫm chất “ngôn tình” của Pique kết thúc có hậu như thế nào thì tất cả chúng ta đều rõ. Shakira cùng nhóm nhạc Freshlyground của Nam Phi và vài trăm vũ công đã “đốt cháy” SVĐ Soccer City với “Waka Waka”. Còn trên sân bóng, Gerard Pique cùng những “Dũng sĩ đấu bò” đã đánh bại “Cơn lốc màu da cam” một cách kịch tính để lên ngôi vô địch.

Pique sau khi chinh phục được chiếc cúp vàng danh giá, đã ngay lập tức bắt đầu cuộc chinh phục thứ 2 – giành “chiếc cúp cuộc đời”.

Sau trận chung kết, Pique và Shakira có khoảng thời gian gặp gỡ, trò chuyện với nhau, nhưng ngay sau đó thì mỗi người một phương. Pique sớm tập trung cùng Barcelona còn Shakira sống và làm việc chủ yếu tại Nam Mỹ. Sự chênh lệch về tuổi tác và khoảng cách địa lý có thời điểm tưởng như giết chết tình cảm của cặp đôi. Mãi tận 7 tháng sau lễ bế mạc World Cup, cả hai lại mới gặp nhau, đó là tại buổi tiệc mừng sinh nhật tuổi 24 của Pique tại Barcelona (2-2-1987) và cũng là lần thứ 34 của Shakira (2-2-1977).

Đội trưởng của Barcelona khi ấy - Carles Puyol, kể lại: “Cậu ta lái xe lòng vòng khắp thành phố suốt 2 tiếng đồng hồ, ra vào những 4 cửa hàng trong khi chờ đợi cô ấy đến”.

Sự chân thành của Pique cuối cùng đã “đốn ngã” Shakira. Tháng 3-2011, ca sĩ tóc vàng chính thức công khai tình cảm với Pique.

Đến nay, sau hơn một thập kỷ gắn bó son sắt dù không làm đám cưới, cặp đôi đã có với nhau 2 quý tử Milan Pique Mebarak (2013) và Shasha Pique Mebarak (2015). Nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ những bức ảnh gia đình quây quần hạnh phúc bên nhau, làm minh chứng cho mối tình dù trải qua không ít sóng gió, nhưng vẫn bền chặt và đáng ngưỡng mộ.

“Khi bạn cảm thấy hạnh phúc trọn vẹn, bạn không cần kết hôn và thậm chí chẳng mấy khi nghĩ đến điều đó. Dù sao thì anh ấy cũng là của tôi” – Shakira tự hào nói về người tình của mình.

Dù cách nhau tới 10 tuổi, nhưng cặp đôi này dường như sinh ra để dành cho nhau với nhiều sự đồng điệu. Đặc biệt là cả hai đều sở hữu trí tuệ xuất chúng. Shakira sở hữu số điểm IQ rất cao - 140 điểm, thông thạo 5 thứ tiếng (Tây Ban Nha, Anh, Ý, Bồ Đào Nha và Pháp). Cô từng tiết lộ chỉ mất khoảng 2 năm để học tốt 1 ngôn ngữ mới. Trong khi đó, trung vệ người Tây Ban Nha có chỉ số IQ lên tới 170, hơn cả thiên tài vật lý Albert Einstein (chỉ số IQ 160) và nằm trong 0,001% dân số trên toàn thế giới có IQ ở ngưỡng này.

Thông minh như thế, bảo sao ở World Cup 2010, Pique dám mạnh mồm hứa hẹn với Shakira rằng mình sẽ làm tất cả để vào chơi ở trận chung kết, chỉ để được nhìn thấy cô.

Chàng chiến binh của chúng ta khi ấy, có đồng đội gồm những ai vậy?. Phía sau là Iker Casillas, bên cạnh là Sergio Ramos, Carles Puyol, phía trên là Sergio Busquets, Xabi Alonso, Xavi Hernandez và Andres Iniesta... Và khi ấy, “tiki-taka” đang là độc bá. Chẳng phải, Pique đã sớm nghĩ đến chuyện “nhất tiễn hạ song điêu” rồi đấy sao?!.

Nguyên Phong