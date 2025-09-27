Thanh Hoá khẩn trương triển khai các biện pháp phòng, chống bão số 10

Sáng 27/9, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến toàn tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự tỉnh. Hội nghị được kết nối tới điểm cầu các xã, phường trong tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Trước diễn biến của bão số 10, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã ngay lập tức ban hành công điện, công văn để chỉ đạo, điều hành các sở, ngành, địa phương và đơn vị chủ động ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

Công tác kêu gọi tàu thuyền về nơi tránh trú bão an toàn cũng được ngành chức năng, chính quyền các địa phương thực hiện khẩn trương, quyết liệt.

Sở Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo huy động tối đa nhân lực, thiết bị để sẵn sàng vận hành các trạm bơm tiêu, cống tiêu, chống ngập úng; chuẩn bị cho công tác tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều theo quy định bảo đảm an toàn các tuyến đê.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đã sẵn sàng lực lượng, phương tiện với 4.920 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện, trang thiết bị như 148 ô tô các loại, 60 xuồng máy, xuồng cao su, phương tiện ca nô, mô tô nước... tham gia ứng phó với bão số 10.

Toàn cảnh hội nghị.

Sau khi nghe báo cáo về tình hình và phương án phòng, chống bão của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đánh giá cao tinh thần chủ động của các ngành, địa phương trong ứng phó với bão số 10. Đồng thời nhấn mạnh: Theo dự báo bão số 10 có tốc độ di chuyển rất nhanh và có xu hướng mạnh lên khi di chuyển vào đất liền, sức ảnh hưởng, tác động của bão là rất lớn. Vì vậy, để chủ động ứng phó với bão, giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do bão gây ra, các ngành, địa phương phải khẩn trương vào cuộc chuẩn bị tốt nhất các phương án, kịch bản phòng, chống bão.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các ngành, địa phương đình hoãn các cuộc họp chưa thực sự cần thiết, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 10.

Rà soát các phương án phòng, chống bão bảo đảm tối đa an toàn tính mạng, tài sản của người dân. Chủ động sơ tán dân vùng có nguy cơ ảnh hưởng cao đến nơi an toàn; đồng thời bảo đảm các điều kiện sinh hoạt cho người dân ở nơi sơ tán. Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý, đối với tuyến biển, các địa phương phải tiến hành di rời dân trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 28/9; đối với khu vực miền núi, di dân ra khỏi khu vực nguy hiểm trước 17 giờ, ngày 28/9.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh nêu rõ: Tỉnh đã thực hiện lệnh cấm biển từ 6 giờ sáng, ngày 27/9, vì vậy các địa phương, ngành chức năng phải thực hiện nghiêm lệnh cấm biển; giám sát chặt chẽ, tuyệt đối không để tàu thuyền hoạt động trên biển; đồng thời khẩn trương kêu gọi tàu thuyền về nơi neo đậu an toàn; kiên quyết không để người ở lại tàu, bè, chòi canh khi bão vào, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng người dân.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành chức năng, các địa phương chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ở những khu vực trọng điểm để sẵn sàng ứng phó khi có sự cố xảy ra. Chủ động nguồn cung ứng thực phẩm đáp ứng yêu cầu khi có địa bàn bị chia cắt; đồng thời làm tốt công tác bảo đảm thông tin liên lạc; có biện pháp bảo vệ công trình nhà dân, công trình công cộng và phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần thiết.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, lĩnh vực trong việc ứng phó với bão số 10. Đơn cử như Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với các địa phương, đơn vị chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn tuyệt đối tàu thuyền hoạt động thủy sản trên biển, ven biển; triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, vận hành hồ chứa, góp phần hạn chế thấp nhất sự tác động của mưa lũ, bảo đảm an toàn hồ đập.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh bố trí lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với bão, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Công an tỉnh sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão, mưa lũ, ngập lụt, sạt lở, lũ ống, lũ quét và cứu hộ cứu nạn khi có tình huống.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão. Chỉ đạo rà soát, sẵn sàng triển khai công tác bảo đảm an toàn các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông trong thời gian bị ảnh hưởng của bão. Bố trí máy móc, thiết bị vật tư, nhân lực tại các khu vực trọng điểm để kịp thời xử lý ngay các vị trí ách tắc giao thông bảo đảm thông xe trong thời gian sớm nhất.

Sở Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão và mưa lũ; bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo rà soát, chủ động triển khai phương án bảo đảm an toàn các công trình hạ tầng viễn thông, bảo đảm thông tin được liên tục, thông suốt.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với học sinh, lực lượng, trang thiết bị, cơ sở hạ tầng thuộc lĩnh vực quản lý của ngành nhằm hạn chế thiệt hại, không để ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; căn cứ diễn biến của bão và mưa lũ, xem xét, quyết định theo thẩm quyền việc cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học (nếu xét thấy cần thiết)...

Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, Đài Thông tin Duyên hải Thanh Hóa và hệ thống thông tin cơ sở tăng thời lượng phát sóng, đưa tin để người dân nắm được thông tin về diễn biến bão, mưa lũ, chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; hướng dẫn người dân kỹ năng ứng phó với bão mạnh và mưa lũ để giảm thiệt hại.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cũng lưu ý các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh theo nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, chủ động nắm chắc tình hình, khẩn trương kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan triển khai công tác ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai có thể gây ra...

