Tháng 2, không khí lạnh hoạt động mạnh gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại

Tháng 2/2025, không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta và có khả năng hoạt động mạnh hơn, trong nửa cuối tháng 2 gây ra nhiều ngày rét rét hại.

Nhận định về các hình thái thời tiết tháng 2/2025, ngày 1/2, Phó trưởng Phòng Dự báo khí hậu, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Trần Thị Chúc cho biết, trong thời kỳ này, không khí lạnh vẫn tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta và có khả năng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm trong nửa cuối tháng 2 gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại .

Nhiệt độ trung bình trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Bắc và Trung Trung Bộ thấp hơn từ 0,5-1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Tổng lượng mưa trên cả nước phổ biến xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, riêng khu vực Trung Trung Bộ có lượng mưa cao hơn từ 10-20mm có với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Trong tháng, khu vực Trung Bộ có khả năng xuất hiện một số ngày mưa rào rải rác và có nơi có dông.

"Trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như sương mù, dông, sét, băng giá và sương muối. Trên biển, không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến các hoạt động của tàu thuyền. Trên đất liền, không khí lạnh có thể gây ra nhiều ngày rét đậm, rét hại ở khu vực miền Bắc, đặc biệt khu vực vùng núi phía Bắc, nguy cơ kèm theo sương muối và băng giá ảnh hưởng lớn đến vật nuôi, cây trồng và sức khỏe của người dân. Sương mù có thể gây ảnh hưởng đến khả năng quan sát, tăng nguy cơ va chạm trong các hoạt động lưu thông", bà Trần Thị Chúc lưu ý.

Chuyên gia khí tượng thủy văn khuyến cáo, trước các hình thái thời tiết trên, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo, cảnh báo trên website của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia tại địa chỉ: nchmf.gov.vn, các Đài khí tượng thủy văn tỉnh, thành phố và khu vực; đồng thời cập nhật thường xuyên thông tin dự báo khí tượng thủy văn mới nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng chính thống của Trung ương và địa phương để chủ động ứng phó.

Chính quyền và các đơn vị chức năng cần cung cấp nhanh, kịp thời thông tin dự báo thiên tai cho người dân, vận động, tuyên truyền cũng như thực hiện lệnh cấm tuyệt đối người dân hoạt động tại các khu vực có nguy cơ rủi ro cao dễ xảy ra dông, sét... Người dân cần tuân thủ chặt chẽ hướng dẫn công tác ứng phó, phòng tránh thiên tai của chính quyền địa phương.

Theo VTV