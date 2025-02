Tập trung triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia

Sáng 12/2, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025 (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) tổ chức hội nghị đánh giá tình hình hoạt động và triển khai việc thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trình bày báo cáo về tình hình hoạt động Ban Chỉ đạo.

Thực hiện các Chương trình MTQG, Ban Chỉ đạo đã tập trung lãnh đạo phát huy vai trò và trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành và địa phương trong việc thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo minh bạch và hiệu quả. Tổng huy động nguồn lực thực hiện các Chương trình MTQG giai đoạn 2021-2024 ước khoảng 45.752,207 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách Trung ương trên 6.757 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương trên 11.328 tỷ đồng và các nguồn vốn khác... Từ năm 2021 đến hết năm 2024 đã triển khai giải ngân thực hiện 3 chương trình MTQG, trong đó nguồn ngân sách Trung ương là trên 5.056 tỷ đồng; nguồn vốn lòng ghép là trên 4.312 tỷ đồng, nguồn vốn tín dụng là trên 17.907 tỷ đồng...

Qua 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG, toàn tỉnh có thêm 6 đơn vị cấp huyện, 59 xã và 244 thôn bản miền núi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện, 101 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 26 xã và 538 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 540 sản phẩm OCOP được công nhận. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2024 còn 2,02%, bình quân giai đoạn 2022-2024 giảm 1,58% và vượt kế hoạch đề ra; tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm còn 11,05%; thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập vùng dân tộc thiểu số và miền núi so với bình quân chung của cả tỉnh, cả nước, giảm dần số xã, thôn đặc biệt khó khăn; quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội kết nối với các vùng; nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số, xóa bỏ dần hủ tục; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đào Xuân Yên phát biểu tại hội nghị.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều đồng tình thống nhất với các đánh giá của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh tổng hợp. Đồng thời nêu rõ: Trong quá trình triển khai thực hiện các Chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như: Đối với Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn khó khăn về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; khó khăn về phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu tại hội nghị.

Đối với Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững các huyện nghèo và khu vực vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn duy trì tỷ lệ hộ nghèo cao, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới. Một số hộ gia đình sau khi thoát nghèo có nguy cơ tái nghèo do thiếu sinh kế ổn định, phụ thuộc nhiều vào hỗ trợ từ các Chương trình MTQG hoặc đối mặt với rủi ro thiên tai và biến động kinh tế. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, hiện các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới đều nằm tại các khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa với điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông không thuận lợi và tỷ lệ hộ nghèo cao đã ảnh hưởng lớn đến khả năng thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới hàng năm cũng như cả giai đoạn 2021-2025.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao các cơ quan tham mưu, cơ quan thường trực đã tham mưu cho Ban chỉ đạo tập trung chỉ đạo việc triển khai thực hiện các chương trình MTQG của tỉnh trong những năm qua đạt kết quả tích cực, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là khu vực nông thôn và miền núi. Đồng chí cũng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lĩnh vực, địa bàn phụ trách tạo chuyển biến rõ nét. Công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương nhịp nhàng, đồng bộ. Việc thực hiện các chương trình đã huy động sự vào cuộc của người dân tạo thành phong trào rộng khắp, đặc biệt là phong trào hiến đất để xây dựng nông thôn mới...

Bí thư Tỉnh ủy cũng đánh giá cao công tác giám sát của MTTQ các cấp đối với thực hiện 3 chương trình MTQG; sự nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, nhất là 11 huyện miền núi đã tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả 3 chương trình MTQG góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Qua ý kiến phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh thống nhất với những hạn chế đã được chỉ ra và đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần tập trung nghiên cứu các giải pháp để khắc phục một cách căn cơ, nhất là việc thực hiện phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khó khăn.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Chỉ đạo cần hoàn thiện lại kế hoạch, thành phần, quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Việc xây dựng các kế hoạch, các văn bản cần phải cụ thể, chi tiết về số liệu, thời gian thực hiện. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức để người dân đồng hành thực hiện có hiệu quả các phong trào, chương trình MTQG. Bên cạnh đó, tập trung giải quyết các vướng mắc, khó khăn trong triển khai các chương trình; huy động các nguồn lực, đặc biệt là nguồn lực từ xã hội để hỗ trợ thực hiện các chương trình, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

Minh Hiếu