Tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

Sáng 13/1, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ban Thường vụ Đảng ủy các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Đoàn giám sát số 235 của tỉnh.

Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu công bố Quyết định tại hội nghị.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Xuân Thu đã công bố Quyết định, triển khai Kế hoạch số 14-KH/TU ngày 31/12/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử.

Bí thư Đảng ủy các xã báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử tại địa phương, phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời nêu các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị, đề xuất với đoàn giám sát.

Bí thư Đảng ủy xã Kim Tân báo cáo tại hội nghị.

Triển khai nhiệm vụ được giao, các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức thực hiện các bước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm chặt chẽ, đúng quy trình, phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và sự tham gia tích cực của Nhân dân.

Cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể các xã đã kịp thời quán triệt và triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; ban hành đầy đủ kế hoạch, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử. Ban Chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử được thành lập và phân công nhiệm vụ rõ ràng đối với từng thành viên.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử được chú trọng. Công tác hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được các xã thực hiện đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai. Công tác chuẩn bị các điều kiện phục vụ bầu cử, như rà soát địa bàn, dự kiến khu vực bỏ phiếu, phân công lực lượng tham gia phục vụ bầu cử, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được quan tâm thực hiện từ sớm.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Quảng báo cáo tại hội nghị.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các xã gặp một số khó khăn, vướng mắc, như: Công tác rà soát số lượng cử tri bước đầu gặp khó khăn do biến động dân cư, một bộ phận công dân đi làm ăn xa, thay đổi nơi cư trú, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng tổng hợp số liệu. Một bộ phận cán bộ được phân công tham gia công tác bầu cử lần đầu, kinh nghiệm thực tiễn còn hạn chế, dẫn đến việc triển khai công việc còn khó khăn.

Bí thư Đảng ủy xã Thạch Bình báo cáo tại hội nghị.

Bí thư Đảng ủy xã Vân Du báo cáo tại hội nghị.

Để công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đạt kết quả cao, các xã kiến nghị tỉnh tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ cho nhân sự tham gia các tổ chức phụ trách bầu cử, thành viên các ban bầu cử và tổ bầu cử. Các ý kiến đã được thành viên đoàn giám sát trao đổi, cho ý kiến và hướng dẫn cụ thể một số nội dung.

Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nghiêm túc của cấp ủy, chính quyền, MTTQ các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Đồng chí nhấn mạnh, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị quan trọng, có ý nghĩa to lớn đối với việc củng cố chính quyền cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, vì vậy toàn bộ hệ thống chính trị phải tập trung cao độ, triển khai đồng bộ, đúng quy định, đúng tiến độ và bảo đảm dân chủ, công khai, an toàn, hiệu quả.

Thành viên đoàn công tác của tỉnh tham gia buổi giám sát.

Để tổ chức thành công cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào ngày 15/3/2026, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu từ nay đến ngày bầu cử, các cấp ủy, chính quyền địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, Ủy ban Bầu cử các xã cần chủ động đôn đốc người được giới thiệu ứng cử tại các cơ quan, đơn vị, thôn hoàn thiện và nộp hồ sơ ứng cử đúng quy định, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ, đúng thời gian. Ngay khi có nhân sự sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy Quân sự xã, Ban Thường vụ Đảng ủy xã phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành việc giới thiệu người ứng cử trong thời gian sớm nhất.

Đại diện lãnh đạo các xã Kim Tân, Vân Du, Ngọc Trạo, Thạch Bình, Thành Vinh, Thạch Quảng.

Song song với đó, UBND các xã khẩn trương rà soát, lập danh sách cử tri tại từng địa bàn, bảo đảm mọi công dân đủ điều kiện đều được thực hiện đầy đủ quyền bầu cử. Việc thành lập các tổ bầu cử tại các khu vực bỏ phiếu phải được triển khai sớm, đúng quy định, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên.

Đồng chí đặc biệt lưu ý công tác hiệp thương giữ vai trò then chốt, yêu cầu Ủy ban MTTQ các xã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai bảo đảm chất lượng, dân chủ, khách quan, hoàn thành đúng thời hạn; đồng thời chuẩn bị chu đáo cho hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Việc niêm yết danh sách cử tri phải được thực hiện sớm; danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp phải được công bố và niêm yết đúng thời gian quy định.

Công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cần được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm công bằng, bình đẳng giữa các ứng cử viên, đúng quy định của pháp luật.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh yêu cầu các xã thành lập và phân công nhiệm vụ các tiểu ban phục vụ bầu cử phát huy cao nhất vai trò, trách nhiệm. Trong đó, Tiểu ban An ninh, trật tự phải chủ động nắm chắc tình hình, bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau bầu cử. Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, không để phát sinh phức tạp. Tiểu ban Thông tin, tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, tập trung cao điểm trong những ngày sát bầu cử và trong ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh yêu cầu các xã rà soát, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu phục vụ bầu cử; tăng cường phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ xã trong vận động cử tri tham gia bầu cử với tỷ lệ cao nhất, kịp thời giải quyết các kiến nghị, vướng mắc từ cơ sở, không để xảy ra điểm nóng, góp phần tổ chức cuộc bầu cử thành công, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lê Hợi