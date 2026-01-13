Tạo khí thế và niềm tin trong Nhân dân hướng về ngày hội non sông

Kết luận buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về công tác bầu cử, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao sự chủ động, nghiêm túc, đúng định hướng của tỉnh trong công tác chuẩn bị bầu cử; đồng thời yêu cầu tỉnh tiếp tục triển khai quyết liệt các nhiệm vụ còn lại, bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn, dân chủ để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Chiều 13/1, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội - Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã làm việc với tỉnh Thanh Hóa để giám sát kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá Nguyễn Doãn Anh chủ trì buổi làm việc.

Buổi làm việc do đồng chí Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Trưởng Tiểu ban Bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn xã hội; đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa chủ trì.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Chủ động triển khai bài bản, đúng tiến độ các khâu chuẩn bị bầu cử

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã nghe đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã ban hành đầy đủ các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức cuộc bầu cử; kịp thời quán triệt các chỉ thị của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và của tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo tình hình, tiến độ triển khai công tác bầu cử trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị lãnh đạo cuộc bầu cử, thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh gồm 25 thành viên; đồng thời thành lập 14 đoàn giám sát do các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, giám sát công tác bầu cử tại toàn bộ 166 xã, phường trên địa bàn.

UBND tỉnh đã thành lập Ủy ban Bầu cử tỉnh gồm 37 thành viên. 166 xã, phường trong tỉnh đã hoàn thành việc thành lập Ủy ban Bầu cử cấp xã với 2.742 thành viên.

Toàn tỉnh đã thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 27 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh và 1.112 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã, bảo đảm đúng tiến độ, số lượng theo luật định.

Các thành viên đoàn giám sát và đại biểu dự buổi làm việc.

Công tác hiệp thương được triển khai dân chủ, chặt chẽ. Theo phân bổ, Thanh Hóa được bầu 17 đại biểu Quốc hội khóa XVI, gồm 8 đại biểu Trung ương và 9 đại biểu địa phương. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã thống nhất giới thiệu 44 người ứng cử đại biểu Quốc hội và 242 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Ở cấp xã, toàn tỉnh giới thiệu 8.831 người ứng cử đại biểu HĐND, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số dư theo quy định.

Công tác tiếp nhận hồ sơ ứng cử, tổ chức hội nghị cử tri nơi công tác, công bố đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị đang được triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho bầu cử, hoạt động thông tin, tuyên truyền về bầu cử được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về cuộc bầu cử.

Đại diện đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử, như kế hoạch thành lập tổ bầu cử, việc bố trí hòm phiếu lưu động; phương án tổ chức bỏ phiếu sớm, bỏ phiếu lưu động ở những địa bàn đặc thù; công tác đảm bảo an ninh trật tự cho cuộc bầu cử, nhất là ở các khu vực bỏ phiếu và các địa bàn trọng điểm, an toàn thông tin trên không gian mạng...

Đại diện đoàn kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc.

Các thành viên Đoàn giám sát, kiểm tra đã trao đổi, làm rõ thêm một số nội dung liên quan đến tiến độ, quy trình tổ chức bầu cử, công tác hiệp thương, lập danh sách cử tri, công tác bảo đảm an ninh, trật tự, cũng như việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong phục vụ bầu cử.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Hoài Anh giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát, kiểm tra.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nguyễn Hoài Anh đã giải trình, làm rõ các nội dung theo yêu cầu của Đoàn giám sát, kiểm tra; đồng thời tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, chỉ đạo của các thành viên trong đoàn nhằm tiếp tục hoàn thiện, triển khai hiệu quả công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, tích cực trong triển khai các công việc

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã chuẩn bị chu đáo nội dung phục vụ buổi giám sát, cũng như những kết quả trong triển khai công tác chuẩn bị bầu cử thời gian qua, đảm bảo đúng yêu cầu, định hướng của Trung ương và quy định của Luật bầu cử; qua đó đã phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, Ban Chỉ đạo và Ủy ban Bầu cử các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tháo gỡ, khắc phục kịp thời những khó khăn vướng mắc, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, thời gian từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, vì vậy cần nêu cao tinh thần chủ động, quyết liệt, tích cực triển khai các công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng, phấn đấu hoàn thành sớm hơn so với quy định, nhất là việc thành lập tổ bầu cử.

Cùng với đó, tiếp tục thực hiện việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2 cấp, tổ chức hiệp thương lần thứ 2 theo quy định; đặc biệt phải thẩm tra kỹ lưỡng hồ sơ nhân sự được giới thiệu ứng cử, đảm bảo tiêu chuẩn về chính trị và các tiêu chuẩn khác. Chuẩn bị tốt cho hiệp thương lần thứ 3 để lập danh sách bầu cử chính thức, chốt số lượng, cơ cấu, thành phần.

Tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách cử tri để đảm bảo quyền bầu cử của công dân; niêm yết danh sách cử tri đúng thời gian quy định. Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội dịp trước, trong và sau bầu cử; giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc giữa người tham gia ứng cử với cử tri để đảm bảo quyền vận động tranh cử theo quy định. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, nhất là tuyên truyền về chương trình hành động của những người làm gia ứng cử...

Cùng với chỉ đạo bầu cử, tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo Tết cổ truyền Bính Ngọ cho Nhân dân, tạo khí thế và niềm tin, sự phấn khởi trong Nhân dân hướng về ngày hội non sông.

Thanh Hóa đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến của các thành viên đoàn giám sát, đặc biệt là kết luận của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương; đồng thời khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục quán triệt nghiêm túc và triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ công việc, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Doãn Anh khẳng định: Tỉnh Thanh Hóa sẽ triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ công việc, đảm bảo tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy nêu cụ thể mốc thời gian hoàn thành đối với từng công việc, đồng thời mong rằng tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

