Rà soát tổng thể các công trình giao thông và dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tiến hành kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan một cách rõ người, rõ việc, nghiêm túc, thẳng thắn, đúng bản chất vấn đề trong thực hiện Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với tuyến giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Sáng 15/1, Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa lần thứ 12 được tổ chức để nghe và cho ý kiến đối với báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với tuyến giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn và một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo các sở ngành cấp tỉnh.

Chỉ rõ những tồn tại hạn chế

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe và cho ý kiến đối với báo cáo của Đảng ủy UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với tuyến giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Dự án được phê duyệt từ năm 2018, điều chỉnh qua nhiều giai đoạn, với tổng mức đầu tư gần 1.485 tỷ đồng, chiều dài toàn tuyến 11,223 km, tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, quy mô từ 4 đến 8 làn xe, bảo đảm vai trò trục kết nối trung tâm đô thị Thanh Hóa với Cảng hàng không Thọ Xuân và Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Công trình được khởi công từ năm 2019, chia làm 2 giai đoạn, đến tháng 10/2025 cơ bản hoàn thành toàn bộ các hạng mục, bao gồm cả hệ thống điện chiếu sáng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án và các nhà thầu đang hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo quy định.

Báo cáo cũng nêu lên một số tồn tại, hạn chế của Dự án đó là: Một số đoạn dải phân cách chưa đảm bảo cao độ thiết kế; việc trồng cây không đúng quy cách, mật độ không phù hợp với hồ sơ được duyệt. Phần kinh phí trồng cây và đất đắp đã được điều chỉnh cắt giảm hơn 2,1 tỷ đồng, không đưa vào quyết toán dự án.

Báo cáo chỉ rõ trách nhiệm thuộc về nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, Ban Quản lý dự án và cơ quan chủ đầu tư, trong đó có cả trách nhiệm tập thể và cá nhân liên quan trong quản lý đầu tư công.

Kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân, có liên quan

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh đánh giá cao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế tại Dự án đường từ trung tâm thành phố Thanh Hóa nối với tuyến giao thông từ Cảng hàng không Thọ Xuân đi Khu Kinh tế Nghi Sơn. Đồng thời yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành liên quan kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục những việc đã làm không đúng, không đủ để triển khai thực hiện ngay, trong đó phải xác định rõ nội dung, biện pháp, nguồn lực và thời gian hoàn thành dứt điểm trước ngày 10/2/2026, không để kéo dài sang sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Bí thư Tỉnh ủy đặc biệt nhấn mạnh, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh phải chỉ đạo các sở ngành liên quan tiến hành kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan một cách rõ người, rõ việc, nghiêm túc, thẳng thắn, đúng bản chất vấn đề.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Doãn Anh giao Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh lãnh đạo các sở, ngành chức năng thực hiện rà soát tổng thể tất cả các tuyến đường, công trình giao thông đã nghiệm thu, đưa vào sử dụng, đặc biệt là các hạng mục liên quan đến cây xanh, vỉa hè, hệ thống thoát nước, cảnh quan đô thị. Việc triển khai công trình giao thông phải trên tinh thần chất lượng, hạ tầng đồng bộ, cảnh quan phải xanh - sạch - đẹp, bảo đảm môi trường.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo trung thực, chính xác tình hình triển khai các dự án sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự án giao đất, cho thuê đất, chuyển nhượng dự án, các dự án chậm tiến độ, sử dụng đất không đúng mục đích. Từ đó xử lý kiên quyết theo đúng quy định pháp luật, không để thất thoát nguồn lực, ảnh hưởng đến sự phát triển của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy khẳng định quan điểm xuyên suốt: Vai trò quản lý của Nhà nước phải được giữ vững, không để doanh nghiệp “làm thay” chức năng quản lý, không để phát sinh cơ chế “xin - cho” dưới mọi hình thức. Việc thu hút đầu tư phải minh bạch, đúng pháp luật, hài hòa lợi ích Nhà nước - doanh nghiệp - người dân, tạo môi trường đầu tư lành mạnh, bền vững.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã cho ý kiến vào Báo cáo công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Doanh trại đóng quân của Công an tỉnh; việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động Cụm Công nghiệp phía Đông Bắc, phường Nguyệt Viên; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án thủy lợi kết hợp thủy điện Tén Tằn tại xã Mường Lát và xã Quang Chiểu; chủ trương đầu tư Dự án Doanh trại Đội quy tập mộ liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; chủ trương đầu tư dự án Nhà khách Sầm Sơn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

