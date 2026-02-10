Rà soát kỹ lưỡng các điều kiện triển khai Dự án khu dân cư mới Quảng Giao

Kiểm tra thực tế địa điểm triển khai Dự án khu dân cư mới Quảng Giao vào chiều nay (10/2), đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành chức năng cấp tỉnh phối hợp chặt chẽ với UBND phường Nam Sầm Sơn rà soát kỹ lưỡng các điều kiện thực hiện dự án để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy kiểm tra thực địa của dự án.

Dự án khu dân cư mới Quảng Giao nằm trên địa bàn thôn 5, xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương cũ, nay thuộc phường Nam Sầm Sơn với quy mô diện tích hơn 12ha gồm đất nhà ở liền kề, nhà ở tái định cư và công trình hạ tầng xã hội.

Đánh giá tác động của dự án cũng như các điều kiện triển khai dự án tại thực địa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong nhận định: Với vị trí thuận lợi cách biển chỉ 4-5km, có các đường giao thông trục chính đi qua và thiết kế cân đối giữa diện tích đất ở và diện tích dành cho tiện ích nội khu, dự án khu dân cư mới Quảng Giao khi được triển khai sẽ cung cấp quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời góp phần hoàn thiện diện mạo đô thị của phường Nam Sầm Sơn.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Xem xét quá trình triển khai dự án, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: do được hình thành từ năm 2021 khi chưa sắp xếp lại đơn vị hành chính nên ở thời điểm này, Dự án khu dân cư mới Quảng Giao cần phải được đánh giá lại toàn diện về tính pháp lý, quy mô dự án để phát huy tối đa hiệu quả đối với đời sống dân sinh và sự phát triển của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đồng chí đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh và phường Nam Sầm Sơn khẩn trương rà soát, tính toán kỹ các điều kiện triển khai dự án, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng. Đồng thời nghiên cứu phương án mở rộng quy mô dự án để phù hợp với địa giới hành chính mới, khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quốc Hương