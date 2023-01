Trực gác ngày Xuân

Trên từng con đường, góc phố, làng quê, sắc xuân đang lan tỏa khắp nơi, lòng người nô nức đón một mùa xuân trong yên bình. Thế nhưng, đối với lực lượng công an thì những ngày tết đến, xuân về, nhiệm vụ của họ lại càng nặng nề hơn gấp bội. Để mọi người, mọi nhà có một mùa xuân bình yên, hạnh phúc, mỗi chiến sĩ công an Nhân dân đều có những hy sinh thầm lặng...

Lực lượng công an TP Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền cho Nhân dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở.

Trong tiết trời giá lạnh của những ngày giáp tết, chúng tôi có dịp theo chân các chiến sĩ cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh lên đường làm nhiệm vụ. Có trực tiếp chứng kiến công việc của các anh, nghe các anh tâm sự về chuyện đời, chuyện nghề mới cảm nhận được sự vất vả, đầy áp lực và không kém phần hiểm nguy. Ít ai hiểu được rằng, trong thời khắc giao thừa, khi nhà nhà quây quần sum họp, họ vẫn phải thức trắng đêm, căng mình trên những tuyến đường, phân làn, điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người dân vui xuân, đón tết. Tuy nhiên, dù có vất vả, khó khăn đến mấy thì các anh vẫn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Chia sẻ với chúng tôi về những công việc ngày tết, Trung tá Nguyễn Hồng Hải, Đội trưởng Đội CSGT - trật tự, Công an TP Thanh Hóa tâm sự: “Với mọi người, tết là dịp nghỉ ngơi sau 1 năm bộn bề công việc. Nhưng với các chiến sĩ CSGT, tết lại là khoảng thời gian tất bật. Bởi, vào thời điểm này, bà con đi lại, vui chơi, mua bán đông hơn ngày thường, vì vậy lực lượng CSGT phải tăng cường để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông và ách tắc giao thông. Công việc rất vất vả, nhất là vào ban đêm, nhưng chúng tôi luôn cảm thấy vui và hạnh phúc. Bởi lẽ, đằng sau công việc thầm lặng, chúng tôi luôn nhận được sự động viên từ gia đình, đồng nghiệp và chính những người tham gia giao thông. Đó là động lực để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ mà cấp trên giao phó”.

Công an Thanh Hóa ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chúng tôi đến thăm cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh vào một ngày cuối năm. Không như một số đơn vị phải tỏa đi các nẻo đường để thực thi nhiệm vụ, các chiến sĩ làm nhiệm vụ này lại chăm chú với màn hình máy tính và các máy móc hiện đại khác, bởi mặt trận chủ yếu của họ là trên không gian mạng internet. Trung tá Nguyễn Xuân Toán, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, chia sẻ với chúng tôi: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tình hình an ninh trật tự (ANTT), tội phạm sử dụng công nghệ cao luôn diễn biến phức tạp, đặc biệt là lừa đảo qua mạng internet, mạng viễn thông với nhiều phương thức, thủ đoạn hoạt động mới gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng ANTT và đời sống Nhân dân. Do đó, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn. Trong đó, chủ động nắm tình hình, phòng ngừa và đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây, cá nhân lợi dụng công nghệ cao để hoạt động phạm tội. Ngoài ra, củng cố chắc chắn hồ sơ, khởi tố các vụ việc có đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm. Tăng cường công tác trinh sát nắm tình hình diễn biến, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm. Cùng với công tác đấu tranh, lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống tội phạm công nghệ cao còn đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến tình hình, phương thức, thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này.

Đối với những chiến sĩ Cảnh sát 113, với phương châm “nhanh nhất, chính xác nhất”, bất kể lúc nào, chỉ cần tiếng chuông điện thoại vang lên, Đội Cảnh sát 113 luôn có người trực tiếp nhận thông tin. Công việc hàng ngày của các anh vốn đã vất vả, ngày lễ, tết càng bận rộn bội phần. Bởi theo quy luật, cứ vào dịp lễ, tết các loại tội phạm thường lợi dụng sơ hở của người dân để hoạt động, cũng là thời điểm có nhiều vụ việc gây gổ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, tai nạn, va chạm giao thông xảy ra. Năm nay, lực lượng cảnh sát 113 luôn trực chiến tại đơn vị 100% quân số và chia các tổ công tác đến những khu vực trọng điểm giáp ranh với thành phố để ngăn ngừa các hành vi cố tình vi phạm pháp luật. Với các anh, hạnh phúc lớn nhất đó là mang đến những mùa xuân bình yên cho bà con Nhân dân.

Năm cũ đi qua, năm mới lại đến. Những cán bộ, chiến sĩ cảnh sát điều tra, cảnh sát hình sự, cảnh sát kinh tế, cảnh sát cơ động, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ... vẫn luôn miệt mài, thầm lặng hy sinh hạnh phúc riêng, luôn nêu cao tinh thần “Vì Nhân dân phục vụ” chiến đấu ngăn chặn và đẩy lùi cái xấu ra khỏi đời sống xã hội để mùa xuân bình yên đến với mọi người, mọi nhà.

Bài và ảnh: Quốc Hương