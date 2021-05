Phát động toàn dân phòng, chống dịch và chống xuất, nhập cảnh trái phép tại khu vực biên giới Bát Mọt

Sáng 17-5, Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân đã tổ chức lễ phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Bát Mọt phát biểu tại lễ phát động.

Đồn Biên phòng Bát Mọt đứng chân trên địa bàn xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 17,947 km đường biên giới, 9 mốc giới, cửa khẩu phụ Khẹo tiếp giáp với huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Những năm qua, Đồn Biên phòng Bát Mọt luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới; tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý tốt công việc xảy ra liên quan đến biên giới và trên địa bàn; phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. Cùng lực lượng biên giới của nước bạn thường xuyên tuần tra, kiểm soát dọc đường biên, mốc giới.

Đồn Biên phòng Bát Mọt luôn duy trì nghiêm 1 trạm liên hợp và 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số 30 đồng chí, thường trực 24/24h trên các chốt dọc biên giới. Ảnh: HĐ

Đồn luôn duy trì nghiêm 1 trạm liên hợp và 2 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số 30 đồng chí, thường trực 24/24h trên các chốt dọc biên giới. Đến nay đường biên, mốc giới vẫn giữ nguyên hiện trạng; an ninh - trật tự trên địa bàn được giữ vững, không có trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Mọt tuyên truyền cho bà con nhận biết mức độ nguy hiểm của dịch COVID-19 cũng như nâng cao ý thức chấp hành công tác phòng, chống dịch và ra vào khu vực biên giới. Ảnh: HĐ

Bên cạnh việc tăng cường tuần tra, kiểm soát đường biên, mốc giới, các đường mòn, lối mở trên khu vực biên giới, Đồn tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền để bà con ý thức được mức độ nguy hiểm và sự lây lan của dịch COVID-19, chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch và ra vào khu vực biên giới.

Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới từ tháng 5 - 8/2021.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, thực hiện Kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đồn Biên phòng Bát Mọt phối hợp với xã Bát Mọt tổ chức phát động Phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới” nhằm nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của toàn thể Nhân dân trước hiểm họa của đại dịch COVID-19; huy động sức mạnh toàn dân tham gia phòng, chống dịch và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới.

Đại diện các thôn, bản ký cam kết thực hiện các nội cung của phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép" ở khu vực biên giới”.

Tại buổi lễ, đại diện các thôn, bản đã ký cam kết thực hiện các nội cung của phong trào.

Theo kế hoạch phát động, Đồn Biên phòng Bát Mọt sẽ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương mở đợt cao điểm tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới từ tháng 5 đến 8-2021. Sau khi phát động ở cấp xã, trưởng các thôn, bản tổ chức triển khai cho Nhân dân ở từng thôn, bản ký cam kết thực hiện phong trào trước 30-5-2021.

Thông qua buổi lễ, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Bát Mọt và cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành đoàn thể và Nhân dân xã Bát Mọt quyết tâm đồng lòng, phát huy vai trò của quần chúng Nhân dân, tổ giám sát cộng đồng, không để người dân có các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép hoặc tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép, không để dịch, bệnh lây lan vào địa bàn, góp phần giữ vững sự bình yên của vùng biên Bát Mọt.

Ngọc Huấn