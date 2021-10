Ngời sáng hình ảnh nữ quân nhân

Phát huy truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, những năm qua, dù ở cương vị công tác nào, những nữ quân nhân Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Thanh Hóa cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nữ quân nhân BĐBP tỉnh tuyên truyền cho bà con Nhân dân vùng biên giới Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng, chống buôn bán người... và các tệ nạn xã hội khác. Ảnh: Hoàng Lan

Các nữ quân nhân BĐBP tỉnh được bố trí ở nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, như: nuôi quân, văn thư, quân y, đặc biệt có nhiều nữ quân nhân thực hiện nhiệm vụ ở đồn biên phòng. Mặc dù gặp những khó khăn nhất định, song mỗi nữ quân nhân luôn phát huy được vai trò của phụ nữ biên phòng trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Trong công tác ở lĩnh vực văn thư, bảo mật, chị em luôn tự giác học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, khả năng ứng dụng tin học, khai thác sử dụng thành thạo máy tính, phục vụ kịp thời, có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ huy, chỉ đạo. Đảm bảo đúng nguyên tắc chế độ bảo mật, giao nhận và lưu trữ hồ sơ theo đúng quy định. Trong những năm qua, các nữ quân nhân bộ phận văn thư lưu trữ đã góp phần phát hành 15.000 văn bản đi đúng quy định, tiếp nhận 40.000 văn bản đến, đăng ký chuyển giao đúng đối tượng, nhanh chóng, chính xác, bí mật, an toàn, lập 1.200 hồ sơ lưu trữ để phục vụ công tác tra cứu được nhanh chóng. Đối với chị em ở bộ phận thông tin luôn nắm vững nguyên tắc, thực hiện tốt phương châm “Kịp thời, chính xác, bí mật, an toàn” luôn chủ động học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đối với các chị làm công tác phòng chống ma túy và tội phạm luôn làm tốt công tác tổ chức tuyên truyền cho bà con Nhân dân vùng biên giới Luật Phòng chống ma túy, Luật Phòng, chống buôn bán người... và các tệ nạn xã hội khác. Đối với lĩnh vực tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, chị em trong đội tuyên truyền văn hóa phải kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác nhau, nhưng vẫn luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, tích cực, thường xuyên tham gia các hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ và các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống văn hóa, tinh thần cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ trên hai tuyến biên giới. Các chị nuôi quân, dù thời tiết nắng nóng hay giá lạnh, vẫn đảm bảo cơm nóng, canh ngọt phục vụ cán bộ, chiến sĩ.

Trong lĩnh vực công tác quân y, chị em luôn nêu cao y đức “Thầy thuốc như mẹ hiền”, tận tình chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và Nhân dân trên địa bàn đóng quân. Thực hiện tốt công tác vệ sinh phòng dịch, luôn đảm bảo quân số khỏe đạt trên 98,7%. Hàng năm, phối hợp với Hội Chữ thập đỏ của tỉnh tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, để lại những tình cảm, hình ảnh tốt đẹp về người “Thầy thuốc quân hàm xanh” trong lòng Nhân dân. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các nữ quân nhân BĐBP tỉnh đã làm tốt công tác chuyên môn được giao, tích cực thăm hỏi, động viên, chia sẻ với đồng chí, đồng đội đang ngày đêm nơi tuyến đầu chống dịch khắc phục khó khăn, yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cùng với thực hiện phong trào thi đua, Hội Phụ nữ BĐBP tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện các cuộc vận động của hội phụ nữ các cấp, tiêu biểu như: Phong trào “Phụ nữ BĐBP đoàn kết - sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, phong trào “Phụ nữ BĐBP đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển vì chủ quyền an ninh biên giới”; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, phong trào “Giỏi việc đơn vị, đảm việc gia đình”. Ban Chấp hành Hội đã bám sát kế hoạch, hướng dẫn và chủ đề hàng năm, đặc điểm, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị để xây dựng kế hoạch tổ chức nhiều hình thức hoạt động, hướng dẫn cán bộ, hội viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo phong cách, đạo đức, lối sống theo tấm gương Bác Hồ, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”; tổ chức tuyên truyền, phát động thi đua gắn với những việc làm, mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Qua thực hiện các cuộc vận động, tính chủ động, trách nhiệm được giao của mỗi cán bộ, hội viên được nâng lên, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Họ không chỉ là “hậu phương lớn” của đơn vị, mà còn là hậu phương vững chắc trong những gia đình.

Trách nhiệm, nhiệt tình, sáng tạo, những “bóng hồng mang quân hàm xanh” thuộc BĐBP tỉnh đã tô đẹp thêm phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” của phụ nữ Việt Nam và truyền thống “giỏi việc nước, đảm việc nhà” của phụ nữ quân đội; đồng thời, góp phần thực hiện thắng lợi “nhiệm vụ kép”: quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả.

Hoàng Lan