Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày 16-5-2022, Công an tỉnh Thanh Hoá đã ban hành Công văn số 916 về việc chính thức cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với 17 thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và tiếp nhận, giải quyết 14 thủ tục hành chính về PCCC tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh.

Công dân được hướng dẫn và tiếp nhận hồ sơ một cách nhanh chóng tại Bộ phận một cửa Công an tỉnh Thanh Hóa.

Việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an sẽ mang lại một số lợi ích như: người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến có thể nộp/nhận hồ sơ 24/24 giờ trong ngày, tại bất cứ đâu có kết nối internet thay vì phải đến trực tiếp cơ quan Công an nhận phiếu theo thứ tự, chờ cán bộ tiếp nhận hồ sơ giải quyết. Do đó, sẽ tiết kiệm được thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm… Bên cạnh đó, người dân, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có thể theo dõi quá trình giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính của cơ quan Công an.

Tại bộ phận một cửa thuộc lĩnh vực PCCC và cứu nạn cứu hộ (CNCH), tất cả mọi quy chế, quy trình, thủ tục, thời gian quy định giải quyết và các biểu mẫu liên quan đều được niêm yết công khai, rõ ràng để mọi tổ chức, công dân dễ dàng nắm và kiểm tra, giám sát. Để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu chính đáng của Nhân dân, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh đã phân công cán bộ, duy trì nghiêm túc công tác trực ban, trực tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; chế độ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; quán triệt, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết tác phong, lề lối làm việc của cán bộ, chiến sỹ động viên cán bộ, chiến sỹ nêu cao tinh thần, trách nhiệm, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác.

Đến nay, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tiếp nhận 316 hồ sơ thủ tục hành chính, giải quyết và trả kết quả 254 hồ sơ thủ tục hành chính đúng quy định, quy trình và bảo đảm về tiến độ, thời gian trả kết quả. Trong đó, 100% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, chủ yếu là các hồ sơ về thẩm duyệt thiết kế PCCC, hồ sơ huấn luyện nghiệp vụ CNCH, cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm cháy nổ...

Việc triển khai tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC qua Cổng dịch vụ công trực tuyến và Bộ phận một cửa đã tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực PCCC và CNCH; bảo đảm công khai, minh bạch, thực hiện cải cách hành chính theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Công an.

Minh Phương