Ký kết tuyên truyền công tác quân sự - quốc phòng giữa Sư đoàn 341 với Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa

Chiều 17-12, Sư đoàn 341 và Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền công tác quân sự - quốc phòng, giai đoạn 2020 – 2025.

Dự lễ ký kết có đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa; Lê Hoài Châu, Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa; Nguyễn Văn Linh, Chính ủy Sư đoàn 341; Lê Thế Soái, Chỉ huy trưởng Sư đoàn 341; lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; lãnh đạo Sư đoàn 341, Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa.

Sư đoàn 341 được thành lập ngày 23-11-1972, là Sư đoàn bộ binh chủ lực, ra đời trong những ngày tháng cam go, ác liệt và hào hùng của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược. Trải qua 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ Sư đoàn 341 đã kế thừa truyền thống dân tộc, truyền thống Quân đội, nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, dũng cảm, kiên cường, chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn lập được nhiều chiến công hiển hách vang dội. Sư đoàn đã trực tiếp đập tan cánh cửa thép phòng ngự Xuân Lộc của địch và vinh dự có mặt cùng đoàn quân thần tốc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, tham gia giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên Thành phố mang tên Bác trong những ngày đầu mới giải phóng. Tiếp đó, Sư đoàn cùng các lực lượng và các tầng lớp nhân dân bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam và hoàn thành nhiệm vụ Quốc tế trên đất nước triệu Voi, góp phần cứu nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pôn-Phốt. Trong các cuộc chiến đấu, Sư đoàn đã có hàng nghìn cán bộ, chiến sỹ anh dũng hy sinh vì nền độc lập tư do của Tổ quốc và vì nghĩa vụ quốc tế cao cả. Với nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc trong suốt 48 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Sư đoàn 341 vinh dự được Đảng, Nhà nước 2 lần tuyên dương Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước; được Nhà nước Campuchia tặng Huân chương Apxala hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác. Toàn Sư đoàn có 4 Trung đoàn trực thuộc và 4 cá nhân được phong tặng Danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, nhiệm vụ cách mạng, Quân đội, Quân khu và nhiệm vụ của Sư đoàn 341 trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Sư đoàn 341 và Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa thống nhất tuyên truyền hoạt động công tác quân sự - quốc phòng của Sư đoàn 341 trên Báo Thanh Hóa , Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa, giai đoạn 2020 - 2025. Nội dung phối hợp tuyên truyền gồm: Tuyên truyền về kết quả sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn gắn với thế trận an ninh Nhân dân. Tuyên truyền về kết quả xây dựng Sư đoàn vững mạnh về chính trị làm cơ sở đảng trong Đảng bộ Sư đoàn, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch lãnh mạnh. Biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác vận động quần chúng; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố thiên tai và các phong trào thi đua quyết thắng, công tác dân vận, các cuộc vận động của Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu, Sư đoàn và các địa phương trên địa bàn Sư đoàn đóng quân.

Tại buổi lễ lãnh đạo Sư đoàn 341 và lãnh đạo Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa đã ký kết quy chế phối hợp hoạt động tuyên truyền công tác quân sự - quốc phòng, giai đoạn 2020 – 2025.

Trước khi diễn ra lễ ký kết lãnh đạo Sư đoàn 341 và lãnh đạo Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh – Truyền hình Thanh Hóa đã đến dâng hương các liệt sỹ tại Nhà tưởng niệm liệt sỹ Sư đoàn 341.

Minh Hiếu