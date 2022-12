Khánh thành và bàn giao điểm trường mầm non tại huyện Quan Sơn

Các đại biểu cắt băng khánh thành Trường mầm non bản Tình.

Sáng 15-12, Thừa ủy quyền của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã tổ chức khánh thành, bàn giao điểm trường mầm non bản Tình, xã Tam Lư (Quan Sơn). Dự buổi lễ có Thiếu tướng Ngô Thanh Hải, Cục trưởng Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị; đại diện Ban Phụ nữ Quân đội; Thủ trưởng Cục Chính trị Quân khu 4; Thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hoá; cấp ủy, chính quyền huyện Quan Sơn và các thầy cô giáo, các cháu học sinh.

Tam Lư là một xã vùng cao, đặc biệt khó khăn của huyện Quan Sơn, với 280 hộ dân, 982 nhân khẩu, trong đó số hộ nghèo, hộ cận nghèo chiếm 65%, dân số chủ yếu là đồng bào Thái.

Điểm trường mầm non bản Tình, thuộc Trường mầm non xã Tam Lư được thành lập từ năm 1995. Trường hiện có 4 nhóm lớp gồm 66 học sinh, do không đủ lớp nên 30 học sinh đang phải gửi học tại các điểm trường khu khác; điều kiện sinh hoạt, học tập còn gặp nhiều khó khăn, học sinh ở xa, đường đi lại đèo dốc, chia cắt bởi các khe suối, đập tràn lớn nhỏ, dễ xảy ra mất an toàn.

Trước tình hình trên, Bộ CHQS tỉnh đã đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và Tổng cục Chính trị hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm trường mầm non bản Tình với tổng kinh phí 2,2 tỷ đồng.

Sau hơn 4 tháng khởi công xây dựng, công trình đã hoàn thiện với tổng diện tích gần 300m2, gồm 4 phòng học tiêu chuẩn, được kết cấu bê tông cốt thép vững chắc, thiết kế phù hợp với điều kiện học tập của các cháu học sinh mầm non.

Ngoài ra, huyện Quan Sơn đã đầu tư xây dựng các công trình phục vụ giảng dạy gồm: nhà ăn, nhà bếp, nhà vệ sinh, đường nội bộ, tường rào với số tiền 1 tỷ 200 triệu đồng. Ban CHQS huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân địa phương và Nhân dân tham gia đóng góp hơn 200 ngày công thi công hoàn thiện khuôn viên và các công trình phụ trợ, đồng thời hỗ trợ 100 tấm xốp lót sàn cho điểm trường.

Thay mặt Tổng Cục Chính trị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đã trao tặng điểm trường bản Tình 1 tivi Samsung.

Tại lễ khánh thành và bàn giao, thay mặt Tổng Cục Chính trị, Thiếu tướng Ngô Thanh Hải đã trao tặng điểm trường bản Tình 1 tivi Samsung 65 inch; Ban phụ nữ Quân đội trao tặng bộ đồ chơi ngoài trời trị giá 50 triệu đồng cùng 100 balo học sinh; Quân khu 4 trao tặng 10 triệu đồng; Bộ CHQS tỉnh trao tặng 1 máy lọc nước.

Điểm trường mầm non được khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng là món quà có ý nghĩa sâu sắc của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dành cho xã Tam Lư và các cháu học sinh nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam 33 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân. Qua đó, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên các cháu học sinh vùng cao, giúp các cháu có được mái trường khang trang, bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão.

Thanh Hải