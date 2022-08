Giữ vững an ninh vùng biên huyện Quan Hóa

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn xã Hiền Kiệt (Quan Hóa) với chiều dài 3,796 km đường biên giới, 3 cột mốc giới tiếp giáp với nước CHDCND Lào. Đây là khu vực biên giới còn gặp nhiều khó khăn, địa hình cách trở; giao thông không thuận lợi, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như tội phạm ma túy, buôn lậu qua biên giới...

Đồn Biên phòng Hiền Kiệt tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn bảo vệ vững chắc vùng biên.

Trước tình hình đó, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt đã thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp trên, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh; quản lý và bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia, giữ vững bình yên nơi biên giới. Chủ động phối hợp với các tổ chức đoàn thể của địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Từ đầu năm đến nay, đồn đã phối hợp tổ chức 9 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội dung tuyên truyền về Luật Biên giới quốc gia, Luật Lâm nghiệp, Luật Cư trú, Luật Đất đai; tiến hành 20 cuộc tuần tra, kiểm soát đường biên, cột mốc và tuần tra rừng.

Thực hiện phương châm “Bám sát địa bàn, gần gũi người dân”, Đồn Biên phòng Hiền Kiệt còn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Từ đầu năm đến nay, Nhân dân trên địa bàn đã cung cấp nhiều tin tố giác tội phạm. Qua các nguồn tin này, đồn đã phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ 1 vụ vận chuyển ma túy với 1 đối tượng, tịch thu 6.000 viên ma túy.

Không chỉ làm tốt việc bảo vệ an ninh trật tự, an ninh biên giới trên địa bàn quản lý, đồn còn tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho nhiều người dân trên địa bàn xã. Duy trì chương trình “Nâng bước em tới trường”, nhận đỡ đầu 6 học sinh, trong đó có một em học sinh là người Lào. Phối hợp với các tổ chức thiện nguyện tặng quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 140 triệu đồng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp lễ, tết và Ngày Thương binh, Liệt sĩ 27-7. Ngoài ra, đồn còn thành lập các tổ công tác xuống các bản hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước đưa đời sống kinh tế của Nhân dân nâng lên, được Nhân dân yêu mến, tin tưởng.

Trung tá Lê Hồng Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Hiền Kiệt, cho biết: Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục chủ động xây dựng các kế hoạch, tổ chức tập luyện các phương án sẵn sàng chiến đấu và ứng phó kịp thời với mọi tình huống xảy ra. Tăng cường tổ chức tuần tra đường biên, cột mốc, làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ người, phương tiện xuất, nhập cảnh vùng biên giới, đảm bảo đúng quy định. Tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác vận động quần chúng để bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tuyến biên giới.

Bài và ảnh: Nguyễn Cường