Đưa công an chính quy về xã là phù hợp yêu cầu bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện Thọ Xuân

UBND huyện Thọ Xuân vừa sơ kết 1 năm thực hiện Đề án “Bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã” và ký cam kết bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.

Đồng chí Phan Thị Hường, Phó Giám đốc Công an tỉnh và các đồng chí lãnh đạo huyện Thọ Xuân chứng kiến lễ ký cam kết bảo đảm ANTT Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021.

Đến thời điểm này huyện Thọ Xuân đã bố trí, sắp xếp 151 công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 30 xã, thị trấn trên địa bàn, trong đó có 30 đồng chí Trưởng Công an xã, 31 đồng chí Phó trưởng Công an xã, 90 đồng chí Công an viên.

Sau 1 năm được bố trí, lực lượng Công an xã chính quy đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn; tăng cường sự gắn kết, phối hợp với các ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Từ khi bố trí công an xã chính quy, tình hình ANTT tại địa bàn cơ sở đã có sự chuyển biến tích cực, rõ nét; tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn xã hội giảm rõ rệt (giảm 17 vụ = 33,3% so với cùng kỳ).

Các đại biểu đã thảo luận, làm rõ kết quả đã đạt được trong năm 2020 cũng như những khó khăn, bất cập của lực lượng công an xã chính quy. Trong đó, đa số các ý kiến đều đánh giá cao kết quả đạt được từ việc triển khai Đề án “Bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã” là hợp lòng dân, phù hợp với yêu cầu thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT hiện nay.

Bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng đề cập đến sự khó khăn, vất vả về nơi ở, nơi làm việc tại một số địa phương còn chưa đáp ứng được yêu cầu công tác của CBCS. Một số CBCS công an chính quy chưa nắm chắc địa bàn, đối tượng, phong tục, tập quán của địa phương, chưa kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong công tác bảo đảm ANTT.

Một số địa phương còn chưa sâu sát trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và hoạt động của lực lượng công an xã chính quy. Công tác phối hợp giữa lực lượng công an xã chính quy với lực lượng dân quân tự vệ, công an xã bán chuyên trách chưa phát huy hết hiệu quả của các lực lượng nòng cốt ở cơ sở....

Cũng tại hội nghị, huyện Thọ Xuân đã triển khai kế hoạch tăng cường công tác bảo đảm an ninh - trật tự trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021; tổ chức cho chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn ký cam kết bảo đảm ANTT, bảo đảm nhân dân vui xuân, đón tết an toàn.

Đình Hợp