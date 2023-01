Động lực từ những lá thư cảm ơn

Không chỉ là những tấm bằng khen, giấy khen được tổ chức trao tặng trang trọng mà đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an Thanh Hóa, nguồn động viên quý báu nhất đó chính là sự ghi nhận và tình cảm trân quý của người dân qua những lá thư cảm ơn...

Nhiều lá thư cảm ơn được Nhân dân gửi đến Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện chương trình, kế hoạch hành động của Giám đốc Công an tỉnh về “Xây dựng hình ảnh người CBCS Công an Thanh Hóa bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân”, từ đầu năm 2022 đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhận được hơn 100 lá thư khen, thư cảm ơn của người dân và các cơ quan, tổ chức với nhiều nội dung biểu dương tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an trên các mặt công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng.

Có những lá thư được đánh máy cẩn thận, có những lá thư viết tay nắn nót nhiều trang và cũng có nhiều lá thư được viết bởi những người cao tuổi. Tất cả đều chứa đựng những câu chuyện cảm động về hình ảnh người chiến sĩ Công an vì nước quên thân, vì Nhân dân phục vụ.

Trong số hàng trăm lá thư cảm ơn lực lượng Công an, có một lá thư đặc biệt viết bằng tay của ông Lê Văn Thắng ở phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn gửi đến Giám đốc Công an tỉnh cảm ơn tinh thần quả cảm của CBCS Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH. Trong thư có đoạn: “Dưới cái thời tiết chuyển mùa lạnh của tháng 3, nhiều CBCS đã không quản ngại nguy hiểm lao mình xuống sông tìm cách tiếp cận tàu để triển khai phương án chữa cháy một cách nhanh nhất và hiệu quả nhất... Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH trên sông và các cán bộ, chiến sĩ tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đã cùng chính quyền và Nhân dân địa phương dập tắt đám cháy”.

Trước đó, tại âu thuyền trú bão Cảng cá Lạch Hới, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn xảy ra vụ cháy tàu cá BKS TH91750TS do ông Võ Văn Sơn sinh năm 1988, ở khu phố Trung Thịnh, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn làm chủ. Tại thời điểm phát hiện, đám cháy đã bao trùm toàn bộ con tàu. Trên tàu hiện có 3.000 lít dầu. Trong khi đó, tại âu thuyền có hơn 90 tàu thuyền đang neo đậu không thể di chuyển, đám cháy có nguy cơ cháy lan ra các tàu bên cạnh. Sau khi nhận được tin báo cháy, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH nhanh chóng có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy. Bất chấp hiểm nguy, các CBCS Phòng Cảnh sát PCCC đã mưu trí, dũng cảm, phối hợp với lực lượng tại chỗ dập tắt đám cháy, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân.

Bức thư của chị Bùi Thị Hồng, ở Thôn Linh Sơn, xã Ngọc Sơn, huyện Ngọc Lặc cũng gửi cảm ơn sâu sắc đến CBCS Công an huyện Ngọc Lặc đã nhiệt tình giúp đỡ gia đình chị làm thẻ CCCD cho mẹ. Trong thư chị Hồng cho biết mẹ chị là bà Bùi Thị Nghĩa, sinh năm 1935 do tuổi cao, sức khỏe yếu và bị liệt cả hai chân nên không thể trực tiếp đi làm thủ tục cấp thẻ CCCD. Chia sẻ với những khó khăn của gia đình, CBCS Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Ngọc Lặc đã không quản ngại đường xá xa xôi, thời tiết nắng nóng đến tận nhà để làm thủ tục cấp thẻ CCCD cho bà.

Công an huyện Lang Chánh giúp Nhân dân xã Đồng Lương làm đường giao thông.

Tương tự là bức thư của anh Trịnh Văn Bản, xã Trường Xuân, huyện Thọ Xuân cảm ơn CBCS Đội CSGT - trật tự, cơ động và Công an xã Cát Tân, huyện Như Xuân đã kịp thời giúp đỡ khi người nhà anh bị tai nạn giao thông. Hay mới đây là lá thư của cấp ủy, chính quyền xã Đồng Lương, huyện Lang Chánh cảm ơn Công an huyện Lang Chánh đã huy động CBCS tham gia làm đường giao thông, xây nhà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã, giúp địa phương “cán đích” nông thôn mới trước thời hạn.

Những lá thư cảm ơn của Nhân dân đã minh chứng cho tình cảm chân thành mà cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhất là người dân dành cho lực lượng Công an. Đó là động lực để mỗi CBCS Công an Thanh Hóa tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, lan tỏa những hành động ý nghĩa, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng dân.

Mai Hà