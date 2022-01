Đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng

Để đạt được những kết quả trên, đơn vị xác định làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang là một trong những giải pháp quan trọng, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ có lập trường kiên định vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Ban CHQS huyện Quảng Xương họp bàn công tác tuyển quân năm 2022.

Đơn vị “làm điểm”

Công tác tuyển quân năm 2022 hầu như đã hoàn tất, nhìn lại những kết quả đạt được trong năm vừa qua, Thượng tá Vũ Ngọc Khánh, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Quảng Xương hào hứng chia sẻ những nét riêng của đơn vị mình. Theo đó, Ban CHQS huyện với chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về nhiệm vụ quân sự – quốc phòng, đã luôn chủ động phối hợp với các lực lượng, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Qua đó, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo đời sống Nhân dân.

Là lá cờ đầu trong phong trào thi đua Quyết thắng, những năm qua, Ban CHQS huyện luôn quan tâm quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy đảng, nhiệm vụ của cấp trên đến cán bộ, nhân viên toàn cơ quan và từng đơn vị cơ sở. Duy trì và thực hiện nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Phối hợp chặt chẽ các lực lượng nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên địa bàn; đặc biệt là vào các ngày lễ, tết, kỷ niệm lớn của đất nước và địa phương, thời điểm bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Năm 2021, đơn vị tham mưu cho huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện bảo đảm nội dung, thời gian, an toàn tuyệt đối và được chọn làm điểm cho toàn tỉnh về tham quan, rút kinh nghiệm.

Ngoài ra, Ban CHQS huyện Quảng Xương từng được chọn làm điểm cho toàn tỉnh dự và tham quan các mô hình phòng, chống dịch COVID-19. Có thời điểm, đơn vị tổ chức 8 khu cách ly, 10 chốt kiểm dịch và là lực lượng nòng cốt, đi đầu, hiệp đồng chặt chẽ cùng các ban, ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn trong việc kiểm soát tình hình dịch bệnh. Năm 2020–2021, đơn vị được chọn làm điểm cho toàn tỉnh trong phong trào thi đua xây dựng doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp.

Lấy giáo dục tư tưởng và phong trào thi đua làm “điểm tựa”

Năm 2021, đơn vị hoàn thành 100% chương trình giáo dục chính trị - pháp luật; huấn luyện quân sự cho các đối tượng. Riêng lực lượng thường trực, kết quả giáo dục chính trị đạt 100% khá, giỏi; huấn luyện quân sự 100% đạt yêu cầu, có 85% khá giỏi; huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên 100% đạt yêu cầu, có 75% khá, giỏi trở lên. 42/42 cơ sở xã, thị trấn, đơn vị tự vệ huấn luyện xong chương trình giáo dục chính trị – huấn luyện quân sự cho lực lượng dân quân tự vệ năm 2021 theo đúng kế hoạch, nội dung, quân số luôn đạt từ 98 - 100%, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí trang bị.

Cùng với đó, những năm qua, Ban CHQS huyện Quảng Xương đặc biệt coi trọng việc phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước và quân đội. Trong đó, phong trào thi đua Quyết thắng, “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới” nhận được sự hưởng ứng tham gia của lực lượng vũ trang toàn huyện, mang lại những kết quả tích cực, được các cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao.

Ban CHQS huyện nhiều năm liền được Quân khu 4 khen thưởng đơn vị “Thi đua Quyết thắng”, đơn vị “Vững mạnh toàn diện”, tặng Cờ thi đua và nhiều hình thức khen thưởng của UBND tỉnh, Bộ CHQS tỉnh. Năm 2021, đơn vị tiếp tục được đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Cờ thi đua cho tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, đơn vị cũng đề nghị Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Bộ CHQS tỉnh khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân đã hoàn thành tốt và xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng.

Bài và ảnh: Phương Chi