Đón tết trên chốt phòng, chống dịch nơi biên cương

Thời gian qua, những cán bộ, chiến sĩ của trạm, chốt COVID-19 tại các khu vực có đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới làm tốt nhiệm vụ tuần tra khép kín 24/24 giờ, vừa bảo vệ, giữ vững “phên dậu” quốc gia, vừa ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch COVID-19. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đảm bảo quân số trực 100% trên chốt, trạm với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ.

Cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 khu Kéo Cưa, bản Táo, xã Trung Lý, thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý (Mường Lát) triển khai nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đường biên. Ảnh: Ngọc Huấn

Sau mấy lần lỡ hẹn, chúng tôi đã có mặt ở Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Na Mèo và cùng những người lính biên phòng đến thăm bà con bản Ché Lầu, thăm tổ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 Ché Lầu. Cách CKQT Na Mèo gần 20 km, Ché Lầu là bản người Mông duy nhất của xã Na Mèo và là 1 trong 3 bản có đồng bào dân tộc Mông sinh sống ở huyện Quan Sơn.

Sau hơn 1 giờ vật lộn với con đường dốc khúc khuỷu, bản Ché Lầu dần hiện lên với những ngôi nhà im lìm trong sương sớm, những cây mận bên hiên nhà, bên sườn đồi đã bung nở những cánh hoa trắng xinh.

Đón chúng tôi, Đại úy Nguyễn Viết Long, Đội trưởng Đội Trinh sát, Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo, tổ trưởng tổ công tác quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 bản Ché Lầu khái quát về nhiệm vụ của tổ công tác: Tổ công tác có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ khoảng 12,7 km đường biên, 5 mốc quốc giới từ 320 - 325 và phụ trách 3 bản có đồng bào Mông sinh sống là Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi. Đời sống bà con 3 bản Mông còn gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp như hoạt động của các loại tội phạm về ma túy, di cư tự do, truyền đạo trái pháp luật... Tổ có 5 đồng chí, địa bàn rộng, đi lại khó khăn nhưng với sự nỗ lực quyết tâm, tổ công tác Ché Lầu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, tình hình an ninh trật tự địa bàn 3 bản phụ trách ổn định, dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát.

Đây là năm thứ 2, tổ công tác đón tết trên chốt, vui xuân với bà con các bản Mông. Vào những ngày giáp tết, ngoài thời gian tuần tra, kiểm soát biên giới, bảo vệ rừng, tổ công tác đến thăm bà con trong bản, tuyên truyền, vận động bà con thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19, vui xuân, đón tết an toàn, đầm ấm.

Chốt số 2 (chốt 328) quản lý bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 (Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo) là ngôi nhà lắp ghép sạch sẽ, gọn gàng đáp ứng cơ bản điều kiện sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Bên hiên nhà là vườn rau với đủ các loại xanh mướt. Thiếu tá Nguyễn Văn Minh, chốt trưởng chốt số 2 cho biết, quê anh ở Thái Bình, từ ngày dịch bệnh bùng phát đợt thứ 4 đến nay, anh chưa về thăm nhà. Xuân này anh cũng ở lại đón tết cùng anh em trên chốt. Coi chốt chống dịch như đồn, như nhà, các chiến sĩ tạo không khí đón xuân ấm cúng, cùng nhau gói bánh chưng, trang trí cây đào.

Còn Thiếu tá Lê Văn Duẩn, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Bỉm Sơn (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thanh Hóa) là cán bộ tăng cường lên biên giới phòng, chống dịch COVID-19 (thuộc chốt số 2), chia sẻ: Đây là năm đầu tiên đón tết trên biên giới, người thân trong gia đình động viên anh em chiến sĩ cố gắng giữ gìn sức khỏe, công tác tốt, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới cũng như hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó.

Trung tá Dương Thế Anh, Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Na Mèo, cho biết: Vượt qua những khó khăn, thiếu thốn, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thời gian qua, những cán bộ, chiến sĩ của 7 trạm, chốt COVID-19 tại các khu vực có đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới làm tốt nhiệm vụ tuần tra khép kín 24/24 giờ, vừa bảo vệ, giữ vững “phên dậu” quốc gia, vừa ngăn chặn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở để phòng, chống dịch COVID-19. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đơn vị đảm bảo quân số trực 100% trên chốt, trạm với tinh thần vui xuân nhưng không quên nhiệm vụ.

Huyện Mường Lát có hơn 100 km đường biên tiếp giáp với 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu (nước CHDCND Lào), được đánh giá là địa bàn trọng yếu về quốc phòng - an ninh. Trong “cuộc chiến” phòng, chống dịch COVID-19, cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng trên địa bàn huyện Mường Lát tiếp tục nhận nhiệm vụ gian khó, vất vả, tăng cường tuần tra, kiểm soát khu vực đường biên, mốc giới, canh gác đường mòn, lối mở nhằm ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép, giữ vững khu vực biên giới bình yên.

Đến thăm cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch COVID-19 khu Kéo Cưa, bản Táo (thuộc Đồn Biên phòng Trung Lý) cảm nhận không khí ấm áp xua tan đi cái lạnh nơi miền biên. Những luống hoa chiều tím nở tím lịm trước sân nhà lắp ghép, hoa hồng đang chúm chím nụ chờ xuân. Phía sau khu nhà, những luống rau bắp cải, hành... xanh tươi. Ngoài trồng rau, cán bộ, chiến sĩ trên chốt còn nuôi gà, thỏ, nuôi ốc... Xuân này càng ấm áp hơn khi thực phẩm chốt cũng đã chủ động được một phần, đảm bảo đời sống cán bộ, chiến sĩ yên tâm vui xuân, đón tết trên chốt.

Thượng úy Trịnh Hữu Nhân, chốt trưởng khu Kéo Cưa cho biết: Chốt vừa được thành lập ngày 15-5-2021 theo quyết định của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Hiện chốt có 7 cán bộ, chiến sĩ, trong đó có 5 đồng chí biên phòng, 2 đồng chí tăng cường thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Nằm ven Quốc lộ 15C là địa bàn trọng yếu về giao thông, an ninh - quốc phòng, tiếp giáp với xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát và bản Na Hàm, huyện Viêng Xay, tỉnh Hủa Phăn (Lào), thời gian qua, trong quá trình tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới từ cột mốc 313 - 314 cán bộ, chiến sĩ chưa phát hiện trường hợp xuất nhập cảnh trái phép, tình hình an ninh trật tự khu vực chốt quản lý giữ vững ổn định. Vừa qua, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Mường Lát có diễn biến phức tạp, số ca bệnh dương tính COVID-19 tăng lên, vì vậy những người lính tiếp tục bám chốt, bám biên, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới và trên trận tuyến phòng, chống dịch COVID-19.

Tuyến biên giới đất liền của tỉnh ta có 213,6 km đường biên, tiếp giáp với các huyện Viêng Xay, Sốp Bâu, Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào); có 11 đồn biên phòng trực thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đang đứng chân trên địa bàn các huyện: Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Lang Chánh, Thường Xuân. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, bộ đội biên phòng thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch, quyết tâm ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép, không để dịch COVID-19 từ nước ngoài xâm nhập, lây lan vào Việt Nam qua khu vực biên giới. Hiện nay, tuyến biên giới đất liền duy trì 15 tổ kiểm soát lưu động; 35 chốt cố định và 9 chốt liên hợp phòng, chống dịch COVID-19.

Tết đến, xuân về, khi mọi người đang quây quần bên gia đình đón một mùa xuân ấm cúng, những người lính ở chốt, trạm chống dịch đã gác lại niềm vui riêng, lặng thầm để bảo vệ biên giới, cho mùa xuân thêm yên vui. Cầu chúc cho những người lính nơi biên cương vững tay súng, can trường, khỏe mạnh trong cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 còn dài, giữ vững bình yên nơi biên cương.

Ngọc Huấn