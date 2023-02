Đồn Biên phòng Tam Chung gắn việc học tập và làm theo Bác với thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, những năm qua, Đồn Biên phòng (ĐBP) Tam Chung (đóng trên địa bàn huyện Mường Lát) đã triển khai nhiều biện pháp, đưa việc học tập và làm theo lời Bác trở thành nền nếp, thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tam Chung tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, cột mốc.

Để việc học và làm theo Bác được thấm nhuần và trở thành “kim chỉ nam” trong mọi hoạt động của cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy ĐBP Tam Chung đã xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Đơn vị đã duy trì tổ chức quán triệt, học tập và xây dựng kế hoạch thực hiện theo từng chuyên đề hàng năm; tổ chức cho 100% cán bộ, chiến sĩ ký cam kết thực hiện học tập và làm theo Bác. Trong định kỳ sinh hoạt hàng tháng, các chi bộ tổ chức kiểm điểm đánh giá kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách nhiệm vụ lãnh đạo của cấp ủy, chi bộ, vai trò, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt và từng cán bộ, đảng viên.

Trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, ĐBP Tam Chung luôn nêu cao cảnh giác, nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, tổ chức quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới. Năm 2022 đồn tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới 25 lần/125 lượt người tham gia, hệ thống đường biên, mốc quốc giới luôn được giữ vững, không có dấu hiệu vi phạm, xê dịch; xử lý, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, đảm bảo đúng chủ trương, đối sách, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn phụ trách. Duy trì thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới tại các trạm, chốt...

Bên cạnh đó, ĐBP Tam Chung còn tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tham gia hỗ trợ địa phương xây dựng nông thôn mới; xây dựng nhà tình thương tặng cho cháu Lò Tiến Dũng, bản Lát, xã Tam Chung trị giá 150 triệu đồng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả Chỉ thị 681 về phân công đảng viên phụ trách hộ gia đình khu vực biên giới, đơn vị đã hỗ trợ trao vịt, ngan giống cho 7 hộ dân. Phối hợp với UBND xã Tam Chung, các nhà hảo tâm thăm, tặng quà trong các dịp lễ, tết và tổ chức chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản”; thường xuyên thăm hỏi, động viên các em trong chương trình “Nâng bước em đến trường” do đơn vị đỡ đầu.

Thượng tá Đỗ Ngọc Sơn, Chính trị viên ĐBP Tam Chung, cho biết: “Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu nên trong thời gian qua, đảng ủy, ban chỉ huy đơn vị luôn bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức quán triệt nghiêm túc, đầy đủ nội dung Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các nghị quyết, chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên đều được cụ thể hóa vào nghị quyết, kế hoạch của đơn vị. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với các phong trào thi đua và các cuộc vận động”.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ, chiến sĩ của ĐBP Tam Chung gắn với phương châm “Học và làm theo lời Bác phải cụ thể, lời nói đi đôi với việc làm”. Từ đó cán bộ, chiến sĩ luôn tích cực bám địa bàn, dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, kiên quyết tấn công tội phạm; tăng cường phối hợp với các lực lượng và Nhân dân bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới.

Có thể khẳng định, Chỉ thị 05 đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên và chiến sĩ ĐBP Tam Chung. Qua đó, hình ảnh người cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã thực sự chiếm được tình cảm, sự tin yêu và quý mến của Nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới, góp phần tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, hình ảnh người chiến sĩ biên phòng trong thời kỳ mới.

Bài và ảnh: Hoàng Lan