Công an Thanh Hóa: Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020

Tổng kết công tác công an năm 2020, Công an tỉnh Thanh Hóa đã được Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2020”.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và các đơn vị.

Góp phần làm nên thành tích này nổi bật là tình hình an ninh - trật tự trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động của các loại tội phạm được kiềm chế, phạm pháp hình sự giảm, tỷ lệ điều tra, khám phá trọng án đạt hơn 98%, tai nạn giao thông giảm giảm trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông, cháy nổ đặc biệt nghiêm trọng.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã đưa 2.597 CBCS công an chính quy từ Công an tỉnh, Công an huyện về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã và công an viên tại 509 xã, thị trấn góp phần đảm bảo an ninh - trật tự ngay từ cơ sở.

Việc đưa công an chính quy về xã bước đầu tạo sự chuyển biến rõ rệt trong bảo đảm an ninh - trật tự, không để hình thành các “điểm nóng” và các vụ việc phức tạp phát sinh tại cơ sở, tạo nền tảng cho sự ổn định về an ninh - trật tự trên địa bàn toàn tỉnh.

Thiếu tá Lê Văn Tươi, Trưởng Công an xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn cho biết: “Khi xuống cơ sở chúng tôi tiếp cận ngay tình hình, nhất là phòng, chống tội phạm. Là xã trước đây có ma tuý, cờ bạc, “tín dụng đen”, nhưng từ khi chúng tôi về an ninh - trật tự đã có chuyển biến rõ rệt”.

Trên tuyến biên giới dân cư thưa thớt, đường xá đi lại khó khăn, các đối tượng xấu thường lợi dụng để gây mất đoàn kết dân tộc, truyền đạo trái phép, nhưng ở Thanh Hóa những kẻ xấu này hầu như không có cơ hội hoạt động, bởi ngoài cán bộ, chiến sỹ cắm bản, thì hàng vạn người dân đều là tai mắt giúp công an giữ gìn an ninh - trật tự trên địa bàn.

Khu kinh tế Nghi Sơn có hàng trăm doanh nghiệp nước ngoài đầu tư nhưng không hề xảy ra đình công, nghỉ việc tập thể, mâu thuẫn giữa chủ và công nhân được giải quyết kịp thời cũng là một thành công lớn.

Với phương châm lấy công tác phòng ngừa là nền tảng để ngăn chặn, vô hiệu hóa các hoạt động gây mất an ninh - trật tự, lực lượng Công an Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, đặc biệt là các khu vực kinh tế trọng điểm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và thực thi pháp luật về an ninh - trật tự. Thường xuyên hướng dẫn, phối hợp với lực lượng chức năng của các nhà máy, dự án tăng cường hoạt động bảo vệ, tuần tra, kiểm soát, không để xảy ra tình huống bị động, đột xuất, phức tạp về an ninh - trật tự. Từ sự ổn định, yên tâm của doanh nghiệp đã góp phần tạo niềm tin để các nhà đầu tư đến với Thanh Hóa nhiều hơn.

trong năm 2020, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm cũng ghi được dấu ấn đậm nét, trong đó Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả hơn 30 kế hoạch phòng, chống tội phạm, mở nhiều đợt đấu tranh quyết liệt với các băng, nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, sử dụng vũ khí “nóng”, tổ chức đánh bạc, can dự vào các lĩnh vực kinh tế...

Trong năm tai nạn giao thông được kiềm chế giảm trên cả 3 tiêu chí, không để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng và đua xe trái phép và là địa phương dẫn đầu trong cả nước về xử lý xe quá tải trọng (xử phạt gần 150 tỷ đồng).

Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc được triển khai sâu rộng và có nhiều đổi mới với nhiều mô hình hay, nhiều điển hình tiên tiến góp phần phòng ngừa, phát hiện và giữ vững an ninh - trật tự ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: Để đạt được thành tích trên, trước hết là sự đồng lòng, nhất trí của cán bộ, chiến sỹ. Bên cạnh đó là việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương, gắn trách nhiệm tới từng cán bộ, chiến sỹ, nêu cao sự gương mẫu của lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp.

Thái Thanh