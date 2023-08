(Baothanhhoa.vn) - Dũng cảm, kiên cường, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn là mũi nhọn trong giải quyết có hiệu quả các điểm nóng về an ninh - trật tự, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân 78 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2023), Báo Thanh Hóa xin giới thiệu chùm ảnh chiến sỹ CSCĐ hăng say tập luyện sẵn sàng chiến đấu.

{title} “Chất thép” người chiến sĩ cảnh sát cơ động Dũng cảm, kiên cường, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, lực lượng cảnh sát cơ động (CSCĐ) luôn là mũi nhọn trong giải quyết có hiệu quả các điểm nóng về an ninh - trật tự, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhân 78 năm Ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam (19/8/1945- 19/8/2023), Báo Thanh Hóa xin giới thiệu chùm ảnh chiến sỹ CSCĐ hăng say tập luyện sẵn sàng chiến đấu. Với tinh thần “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, cán bộ, chiến sĩ CSCĐ ngày đêm ra sức tập luyện để nắm vững lý thuyết và thực hành các động tác võ thuật... Dù chế độ luyện tập khắc nghiệt nhưng các cán bộ, chiến sĩ CSCĐ luôn khắc phục khó khăn để đạt được mục tiêu đề ra. Luyện tập sử dụng thành thạo các loại vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ được trang bị nhằm phục vụ công tác và chiến đấu. Cán bộ chiến sĩ CSCĐ luyện tập những bài tập khí công có độ khó cao... Trong lực lượng CSCĐ có những “bông hồng thép” cũng rất thuần thục võ thuật. Xác định “thao trường đổ mồ hôi - chiến trường bớt đổ máu”, cán bộ chiến sĩ CSCĐ nỗ lực tập luyện để thực hiện những động tác võ thuật chính xác và đúng kỹ thuật, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Minh Hiếu

