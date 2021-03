Bước chuyển khi công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã

Xây dựng lực lượng công an xã chính quy là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Sau hơn một năm triển khai thực hiện quyết liệt, lực lượng công an chính quy tỉnh Thanh Hóa về xã đã phát huy hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa bàn cơ sở.

Lực lượng Công an xã Minh Lộc (Hậu Lộc) thường xuyên nắm bắt, tuyên truyền cho người dân các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh trật tự.

Để thực hiện có hiệu quả đề án đưa công an chính quy về xã, Công an tỉnh Thanh Hóa đã xây dựng kế hoạch thực hiện chi tiết như tổ chức khảo sát, nghiên cứu, đánh giá đặc điểm, tính chất của từng địa bàn, tập trung vào những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo, tội phạm hình sự, môi trường, ma túy, ngành nghề kinh doanh có điều kiện... nhất là ở các xã biên giới, xã trọng điểm về an ninh trật tự (ANTT). Bên cạnh đó, ban giám đốc lựa chọn cán bộ đưa vào nguồn quy hoạch các chức danh trong công an Nhân dân, đảm bảo các điều kiện về phẩm chất chính trị, chuyên môn nghiệp vụ để đưa về cơ sở. Qua hơn một năm triển khai một cách nhanh chóng, hiệu quả, đến nay Công an tỉnh đã hoàn thành việc điều động 2.597 cán bộ, chiến sĩ công an chính quy công tác tại Công an tỉnh, công an cấp huyện về đảm nhiệm các chức danh trưởng, phó công an xã và công an viên tại 509 xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Xã Minh Lộc (Hậu Lộc) hiện có 8 thôn, với trên 1.500 hộ dân. Là địa bàn rộng, tình hình ANTT còn diễn biến phức tạp. Thực hiện theo Đề án của Bộ Công an, 5 đồng chí công an chính quy được tăng cường về nhận nhiệm vụ. Sau một thời gian lực lượng công an chính quy xuống địa bàn, tình hình ANTT xã Minh Lộc đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ngay sau khi tiếp cận địa bàn, các đồng chí công an đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát huy vai trò tham mưu với cấp ủy đảng, chính quyền địa phương ban hành, triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo đảm ANTT, củng cố 8 tổ an ninh tự quản tại các thôn, xóm. Bên cạnh đó, lực lượng công an xã đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới; xây dựng gia đình văn hóa; vận động Nhân dân không tàng trữ vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Luân phiên trực, hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính ở bộ phận một cửa của UBND xã. Qua đó, người dân phấn khởi, tin vào chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần ổn định ANTT trên địa bàn.

Chia sẻ với chúng tôi, Thượng tá Hoàng Văn Phúc, Phó trưởng Công an xã Minh Lộc, cho biết: Hầu hết cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đều mới về nhận nhiệm vụ, công việc thì bao quát ở tất cả các lĩnh vực, địa bàn lại rộng nên thời gian đầu không tránh khỏi bỡ ngỡ. Tuy nhiên, do được đào tạo bài bản, cộng với kinh nghiệm công tác của mỗi người trong từng lĩnh vực, anh em đã nhanh chóng gần gũi Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, từ đó đưa ra các giải pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời các tình huống liên quan đến ANTT xảy ra trên địa bàn, nhờ vậy đã tạo được niềm tin trong Nhân dân đối với lực lượng công an chính quy về cơ sở.

Được điều động từ Công an huyện Nông Cống xuống làm Trưởng Công an xã Tế Thắng, Đại úy Đặng Hoàn Thanh cùng 4 đồng chí công an chính quy khác đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kiện toàn lại 9 tổ an ninh tự quản tại 9 thôn, xóm, hướng dẫn các tổ triển khai thực hiện công tác bảo đảm ANTT tại địa bàn dân cư. Phân công cán bộ, chiến sĩ phụ trách lĩnh vực, địa bàn cụ thể, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho công an huyện, đảng ủy, UBND xã giải quyết nhanh các tình huống liên quan đến ANTT; tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền các nội dung liên quan đến âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để Nhân dân biết, phòng tránh. Ngoài vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm ANTT thì lực lượng công an xã Tế Thắng còn là lực lượng nòng cốt tham gia phòng, chống dịch COVID-19; trong đó đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã rà soát các trường hợp đi từ vùng dịch trở về địa phương. Qua đó góp phần bảo đảm ANTT ở cơ sở, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, đem lại cuộc sống bình yên cho Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Tế Thắng đánh giá: “Sau khi lực lượng công an chính quy về đảm nhiệm chức danh công an xã đã nhận được sự ủng hộ rất lớn của bà con Nhân dân và cấp ủy đảng, chính quyền địa phương. Công an chính quy có tính chuyên nghiệp nên đã tham mưu chính xác, kịp thời, giúp địa phương giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở; thực hiện hiệu quả kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn cuộc sống bình yên cho Nhân dân...”.

Có thể nói, từ các xã vùng biên giới cho đến vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, công an chính quy về xã là một luồng gió mới trong việc nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ngay từ cơ sở của lực lượng công an; những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Khi được quần chúng tin yêu, lực lượng công an sẽ nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ hết lòng từ Nhân dân để có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bài và ảnh: Quốc Hương