Bộ CHQS tỉnh tích cực làm tốt công tác chuẩn bị bầu cử

Ngày 23-5-2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đây là sự kiện chính trị quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là ngày hội lớn của toàn dân, cử tri cả nước và của tỉnh. Trong những ngày này, cùng với các địa phương trong cả nước, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đang tích cực triển khai, thực hiện công tác chuẩn bị bầu cử theo đúng chỉ thị, hướng dẫn của Đảng ủy Quân khu IV và của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với mục tiêu để ngày bầu cử diễn ra an toàn, đúng luật, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Lấy ý kiến cử tri nơi công tác đối với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Bộ CHQS tỉnh.

Thực hiện hướng dẫn của Quân khu IV và tỉnh về giới thiệu cán bộ quân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện đầy đủ các bước trong quy trình giới thiệu đại biểu ứng cử, bảo đảm đúng số lượng, thành phần và chất lượng đề ra. Sau hai vòng hiệp thương các cấp, cán bộ quân sự đủ điều kiện tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh là 1 đồng chí, cấp huyện là 27 đồng chí và cấp xã là 555 đồng chí.

Để làm tốt công tác chuẩn bị và phục vụ bầu cử, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền giáo dục như phối hợp tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương, hệ thống truyền thanh nội bộ, các thiết chế văn hóa của các cơ quan, đơn vị; nhất là việc đẩy mạnh hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở và kết hợp sử dụng pa-nô, khẩu hiệu, tranh cổ động, đã góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, tính chủ động, tích cực của cán bộ, chiến sĩ trong các cơ quan, đơn vị đối với việc thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân trong xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của dân, do dân và vì dân. Bên cạnh đó, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Phát huy dân chủ, đề cao trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026”, hoạt động thi đua trong các cơ quan, đơn vị trong Bộ CHQS tỉnh đã được triển khai toàn diện, sôi nổi đạt hiệu quả thiết thực. Nhất là trong việc xây dựng cấp ủy, chi bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần trách nhiệm của mỗi quân nhân trong thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, sáng suốt lựa chọn bầu những đại biểu tiêu biểu có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho toàn dân, với số phiếu tập trung cao nhất, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử.

Xác định công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử là nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là trước, trong và sau thời điểm diễn ra bầu cử, để đảm bảo an ninh cho cuộc bầu cử, Bộ CHQS tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai công tác luyện tập và phối hợp với các lực lượng công an, bộ đội biên phòng duy trì trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử với phương châm: tích cực, chủ động, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Trong đó tập trung nắm chắc tình hình địa bàn trên không, nội địa và các địa bàn trọng điểm, tuyến biển, tuyến biên giới phía Tây, không gian mạng và tình hình dịch COVID-19, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ xa những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển đảo, biên giới và nội địa. Cùng với đó duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra canh gác, nắm chắc tình hình địa bàn khu vực đóng quân; lực lượng, phương tiện luôn sẵn sàng cơ động, phối hợp với các lực lượng tổ chức đảm bảo an toàn đến từng điểm bầu cử, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh.

Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tin tưởng lực lượng vũ trang tỉnh cùng toàn thể cán bộ, Nhân dân trong tỉnh nhất định sẽ thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bài và ảnh: Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)