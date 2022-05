Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ

Sáng 9-5, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã phát động thi đua cao điểm kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022). Đây là đơn vị được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chọn làm trước để rút kinh nghiệm.Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa, Phó Chính ủy Quân khu 4 dự và chỉ đạo buổi lễ. Tham gia buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo các sở, ban ngành, địa phương cùng đại diện cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Văn Trung, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã đánh giá phong trào thi đua quyết thắng năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, theo đó năm 2021 Đảng bộ quân sự Thanh Hóa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Bộ CHQS tỉnh vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua quyết thắng của toàn quân”; 5 Ban CHQS huyện, thành phố được Quân khu 4 tặng Cờ thi đua; 65 cơ quan, đơn vị được tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng....

Ngay từ đầu năm 2022, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng năm 2022 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”. Đồng thời, tổ chức sôi nổi các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, Quân đội và địa phương. Thông qua đó đã thúc đẩy, cổ vũ, động viên các tập thể và mỗi cán bộ, chiến sĩ ra sức khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022.

Nhằm tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với cách mạng” hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Thời gian thực hiện là 75 ngày, từ ngày 14-5 đến 27-7 với các nội dung, chỉ tiêu: Các cơ quan, đơn vị làm tốt công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng. 100% cán bộ, chiến sỹ có nhận thức chính trị đúng đắn, bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt trách nhiệm, có ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Duy trì nghiêm các chế độ trực SSCĐ; chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng thường xuyên nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng năm 2022. Phối hợp tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua đua “Lực lượng vũ trang Thanh Hóa chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa chung sức xây dựng nông thôn mới”; xây dựng “Nhà tình nghĩa”, “Nhà đồng đội”, đúng tiến độ, có chất lượng theo kế hoạch đã đề ra.

Cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia hỗ trợ các xã vùng biên giới, ven biển, căn cứ địa cách mạng, địa bàn khó khăn; tham gia tu sửa, tôn tạo, làm đẹp các nghĩa trang liệt sĩ, công trình ghi công liệt sĩ tại địa phương, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa tốt đẹp, góp phần xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn đóng quân an toàn, “xây dựng thế trận lòng dân”, tăng cường mối đoàn kết gắn bó quân - dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên từng địa bàn.

Tại lễ phát động, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã giao ước, ký kết thi đua, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Thu Phương