Bộ CHQS tỉnh Hủa Phăn chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa

Tại Đồn Biên phòng của khẩu Quốc tế Na Mèo, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào do Đại tá Phăn Sĩ Xỏn My Xay - Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã sang thăm và chúc tết lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa.

Trong không khí thắm tình đoàn kết, lực lượng vũ trang hai tỉnh đã trao đổi, thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng lực lượng vũ trang; đánh giá những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng, đặc biệt trong công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quân sự, quốc phòng, phối hợp tuần tra giữ gìn đường biên mốc giới, tìm kiếm quy tập mộ liệt sỹ là quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, phối hợp đấu tranh ngăn chặn tội phạm trên tuyến biên giới… Đồng thời lực lượng vũ trang hai tỉnh mong muốn tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác đoàn kết, hữu nghị, bền chặt, thủy chung trong sáng giữa hai tỉnh nói chung, lực lượng vũ trang nói riêng.

Thay mặt Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hủa Phăn, Đại tá Phăn Sĩ Xỏn My Xay và đoàn công tác đã gửi lời chúc mừng năm mới an khang, thịnh vượng đến toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hóa đón mùa xuân mới an lành, tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng trong thời kỳ mới.

Nguyễn Thanh Hải