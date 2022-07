Bộ CHQS tỉnh: Chủ động các giải pháp phòng, ứng phó với sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thanh Hóa là địa bàn thường xuyên bị thiên tai bão lụt, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh luôn được quán triệt sâu sắc các chỉ thị, mệnh lệnh của trên về nhiệm vụ phòng, ứng phó với sự cố thiên tai, tìm kiếm cứu nạn (SCTT&TKCN), với nhiều biện pháp quyết liệt, phù hợp và hiệu quả.

Ban CHQS huyện Hoằng Hóa kiểm tra vật chất bảo đảm công tác PCTT&TKCN.

Năm 2022, huyện Thiệu Hóa được ban chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập với đề mục “Huyện Thiệu Hóa thực hành xử lý tình huống phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn”. Cuộc diễn tập được chia làm 2 giai đoạn: diễn tập vận hành cơ chế và thực binh xử trí các tình huống ngoài thực địa. Đây là dịp nhằm nâng cao năng lực tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (BCH PCTT, TKCN&PTDS) huyện; khả năng huy động lực lượng, phương tiện, trình độ hiệp đồng giữa các lực lượng khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn. Thượng tá Lê Vinh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Thiệu Hóa, cho biết: Là huyện có nhiều tuyến sông đi qua, thường chịu nhiều thiệt hại do thiên tai, do đó, BCH PCTT, TKCN&PTDS huyện luôn xác định bảo đảm cho các tuyến đê trong mùa mưa bão là nhiệm vụ quan trọng. Do đó, ngay từ đầu năm, lực lượng tham gia PCTT&TKCN được củng cố, kiện toàn và huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng các nội dung nhằm nâng cao năng lực quản lý, điều hành, nâng cao tính chủ động trong công tác xử lý sự cố khi thiên tai xảy ra. Trong đó, việc chuẩn bị các điều kiện theo phương châm 4 tại chỗ được thực hiện rất nghiêm túc”.

Thanh Hóa là địa phương đầu tiên trong cả nước ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó SCTT&TKCN cho lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025”. Đề án được triển khai thực hiện từ tháng 8-2021, với tổng kinh phí thực hiện là 123 tỷ đồng. Bộ CHQS tỉnh là cơ quan thường trực thực hiện nhiệm vụ phòng thủ dân sự, ứng phó SCTT&TKCN của tỉnh, được UBND tỉnh giao cho chủ trì tham mưu thực hiện. Việc thực hiện đề án đồng nghĩa với việc lực lượng ứng phó SCTT&TKCN của LLVT tỉnh được xây dựng, củng cố, kiện toàn; tổ chức quản lý chặt chẽ và duy trì hoạt động thường xuyên; nâng cao trình độ, năng lực, khả năng phối hợp, hiệp đồng xử lý tình huống phức tạp, phạm vi rộng; trang bị vật chất, thiết bị, phương tiện để sẵn sàng góp phần giảm đến mức thấp nhất tổn thất về người và tài sản khi thiên tai xảy ra...

Theo thống kê từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra và chịu ảnh hưởng của thiên tai như dông lốc kèm sấm sét, mưa lũ, sạt lở đất khiến 1 người chết (Triệu Sơn); thiệt hại 27 ngôi nhà và hơn 2.000 ha lúa; làm chết hơn 20 nghìn con gia súc, gia cầm ước tính khoảng 130 tỷ đồng. Đặc biệt các vụ việc xảy ra trên địa bàn tỉnh, trong đó có 52 vụ tai nạn (22 vụ đuối nước), hỏa hoạn, cháy rừng làm 61 người chết và bị thương, chìm 6 phương tiện, làm thiệt hại gần 15 tỷ đồng. Trước tình hình đó, Bộ CHQS tỉnh đã tham mưu cho UBND tỉnh kiện toàn BCH PCTT, TKCN&PTDS các cấp; chỉ đạo các ngành, đơn vị và địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao với tinh thần “Chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả, trong đó lấy phòng là chính”, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ" sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống xảy ra trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với các sở, ngành hữu quan rà soát, bổ sung kế hoạch, phương án, lực lượng và phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác PCTT&TKCN. Xây dựng thực hiện nội dung phòng thủ dân sự, ứng phó SCTT&TKCN của các tổ, đội lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên từ tỉnh đến xã; củng cố, kiện toàn cho 559 đội xung kích PCTT cấp xã; trong đó lấy lực lượng dân quân cơ động các xã, phường, thị trấn làm nòng cốt với hơn 56.000 người tham gia. Ngoài ra, Bộ CHQS đã ký kết, hiệp đồng với các đơn vị của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 đứng chân trên địa bàn sẵn sàng huy động 1.100 đồng chí tham gia ứng phó SCTT&TKCN. Riêng Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị sẵn sàng 17 xuồng các loại, 78 thuyền đơn của bộ vượt sông nhẹ, 260 nhà bạt, 3.800 phao cứu sinh và hàng trăm bình cứu hỏa, máy móc, thiết bị phục vụ công tác ứng phó SCTT&TKCN. Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi tàu, thuyền vào nơi trú ẩn an toàn, sơ tán Nhân dân, cơ sở vật chất, điều động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả. Tại các cơ quan, đơn vị, từ bộ đội chủ lực đến dân quân tự vệ, công tác giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ xác định nhiệm vụ PCTT&TKCN là trách nhiệm chính trị, nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình... Từ đó xây dựng ý chí, quyết tâm cao, tổ chức chặt chẽ, chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng vượt qua hiểm nguy, gian khó để hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho biết: "Trước diễn biến ngày càng khó lường của thời tiết, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo ban CHQS các huyện, thành phố chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch ứng phó SCTT&TKCN năm 2022 phù hợp với tình hình thực tế; hiệp đồng nhiệm vụ với các lực lượng đứng chân trên địa bàn; xây dựng kế hoạch phòng thủ dân sự, các kế hoạch ứng phó thảm họa theo hướng dẫn của cấp trên. Tổ chức huấn luyện, kiểm tra, rà soát toàn bộ doanh trại, kho tàng, củng cố vật chất, trang bị cứu hộ, cứu nạn bảo đảm hệ số kỹ thuật trong thực hiện nhiệm vụ. Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo duy trì, thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, lực lượng, phương tiện trực ứng phó SCTT&TKCN theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra, nắm chắc tình hình các vị trí trọng yếu trên địa bàn; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để chủ động các biện pháp ứng phó, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của công tác ứng phó SCTT&TKCN cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân”.

Với tinh thần tích cực, chủ động, linh hoạt trong công tác phòng, ứng phó SCTT&TKCN, đến thời điểm này, Bộ CHQS tỉnh đã chuẩn bị chu đáo về con người, phương tiện, trang bị, sẵn sàng ứng phó hiệu quả với mọi diễn biến bất thường của thời tiết, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhân dân khi có sự cố thiên tai xảy ra.

Bài và ảnh: Ngọc Lê

(Bộ CHQS tỉnh)