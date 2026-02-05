Quan tâm chăm lo cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi, hộ có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 5/2, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã đi thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, đời sống Nhân dân các phường Bỉm Sơn, Quang Trung và xã Hà Trung. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ Bùi Thị Tú, tròn 100 tuổi, ở phường Bỉm Sơn.

Đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bỉm Sơn, Nghĩa trang liệt sĩ Hà Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã dành phút tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Bỉm Sơn

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cùng các đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Hà Trung.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thắp hương lên từng phần mộ liệt sĩ.

Các thành viên trong đoàn bày tỏ quyết tâm đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cho Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Ngọc Thoảng, ở phường Quang Trung.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm, chúc thọ và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng cụ bà Bùi Thị Tú, tròn 100 tuổi, ở phường Bỉm Sơn; thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Mai Ngọc Thoảng, ở phường Quang Trung.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy động viên các đối tượng chính sách và gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là điểm tựa tinh thần vững chắc cho con cháu học tập, noi theo, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Đồng chí đề nghị cấp ủy, chính quyền, đoàn thể ở địa phương tiếp tục làm tốt công tác “đền ơn, đáp nghĩa”, quan tâm, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, người cao tuổi trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn tại thôn 6, xã Hà Trung.

Đến thăm, tặng quà các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn tại thôn 6, xã Hà Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã thăm hỏi, động viên người dân nỗ lực lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm, triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chương trình giảm nghèo bền vững để hỗ trợ Nhân dân từng bước ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 1 đóng quân tại phường Quang Trung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong đánh giá cao nỗ lực của Sư đoàn trong công tác huấn luyện và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Phát huy bản chất tốt đẹp và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam, đơn vị đã góp phần cùng cả nước thực hiện thành công hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chúc tết cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao quà cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 390, Quân đoàn 1.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn cán bộ, chiến sĩ của Sư đoàn tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức; không ngừng nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ xây dựng Sư đoàn “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đồng thời, Sư đoàn tích cực phối hợp với các lực lượng trên địa bàn chủ động nắm bắt tình hình, xử lý nhanh nhạy, kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quốc phòng, an ninh và xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó quân dân.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung.

Đến thăm, kiểm tra tình hình đời sống của cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những thành tích của đơn vị trong công tác bảo đảm an ninh trật tự thuộc địa bàn quản lý, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng quà cán bộ, chiến sĩ Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung.

Đồng chí đề nghị Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 2 - Hà Trung tiếp tục phát huy tinh thần, truyền thống đoàn kết, xây dựng đơn vị vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, đảm bảo cho Nhân dân đón Tết bình yên. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là bảo đảm cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn đóng quân, phụ trách thành công tốt đẹp.

Quốc Hương