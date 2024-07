Quan Sơn cần khai thác tối đa lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững

Sáng 17/7, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại huyện Quan Sơn về kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025 và Thông báo số 74-TB/VPTU, ngày 25/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn.

Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Văn Thi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Sơn, nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dẫn đầu đoàn đại biểu tỉnh và huyện Quan Sơn đến dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ huyện Quan Sơn.

Trong không khí thành kính, tri ân tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã dâng hoa, dâng hương nguyện đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng tỉnh Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Bí thư Huyện ủy Quan Sơn Lương Thị Hạnh trình bày báo cáo về tình hình, kết quả sau gần 4 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Làm việc với cán bộ chủ chốt toàn huyện Quan Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã nghe lãnh đạo huyện Quan Sơn báo cáo về tình hình, kết quả sau gần 4 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Theo đó, trong 4 năm qua, với sự đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Đến nay, đã có 9 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra, dự kiến đến hết năm 2025 sẽ có 23 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu dự kiến khó đạt mục tiêu đã đề ra.

Trong phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ tăng giá trị sản xuất trung bình từ năm 2021 đến hết năm 2023 đạt 4,55% (chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 12,5%). Chương trình xây dựng NTM và sản phẩm OCOP được quan tâm, chỉ đạo thường xuyên. Đến nay, toàn huyện có 2 xã và 57 bản đạt chuẩn NTM (trong đó có 9 bản đạt chuẩn NTM kiểu mẫu); có 9 sản phẩm OCOP 3 sao được chứng nhận. Tổng huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đến năm 2023 đạt 1.861 tỷ đồng...

Văn hóa – xã hội ngày càng chuyển biến tích cực; các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện thường xuyên, đầy đủ và kịp thời. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, công tác đối ngoại tiếp tục được tăng cường thắm tình đoàn kết, hữu nghị. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tăng cường.

Về thực hiện Thông báo số 74-TB/VPTU, ngày 25/8/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Sơn, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc huyện Quan Sơn, đã cơ bản thực hiện hiệu quả 8 nhiệm vụ trọng tâm mà Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã kết luận.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Thi và lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Quan Sơn đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, đã phân tích, làm rõ hơn những tiềm năng, lợi thế nổi trội, những thời cơ, thuận lợi của địa phương; định hướng một số giải pháp để phát triển các lĩnh vực trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Quan Sơn là huyện miền núi cao ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh, diện tích tự nhiên đứng thứ 3 toàn tỉnh và là huyện có vị trí chiến lược quan trọng, cửa ngõ phía Tây của tỉnh Thanh Hóa, giáp với nước CHDCND Lào.

Quan Sơn cũng là vùng đất “sơn thủy hữu tình”, được thiên nhiên ưu đãi nhiều danh thắng đẹp như: động Bo Cúng, động Nang Non, núi Pù Mằn, hang Pha Bái,.. cùng với đó là những di tích lịch sử, văn hóa, tâm linh như: đền thờ Tư Mã Hai Đào, Cầu Pha Lò,... có tiềm năng lớn để phát triển du lịch. Cùng với quá trình “dựng Mường, xây bản”, đồng bào các dân tộc trong huyện luôn giữ vững truyền thống yêu nước, cách mạng, cần cù trong lao động, sản xuất, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; cùng với cả tỉnh, huyện Quan Sơn phải đối mặt với nhiều thách thức và có cả những khó khăn nội tại; song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ rất kịp thời và có hiệu quả của Trung ương, của tỉnh, của các sở, ban, ngành, các huyện bạn, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, Quan Sơn đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

Bên cạnh ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc huyện Quan Sơn đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đã chỉ rõ những mặt hạn chế, có mặt yếu kém, đó là: Kinh tế phát triển chậm, thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; một số chỉ tiêu quan trọng đạt rất thấp và khó có khả năng hoàn thành so với kế hoạch... Hiện nay, Quan Sơn vẫn là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước. Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp hiệu quả chưa cao; hình thức sản xuất chủ yếu vẫn là tự phát, manh mún, nhỏ lẻ; việc chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật còn hạn chế, chưa có nhiều sản phẩm quy mô lớn, giá trị cao, có thương hiệu; việc kết nối với doanh nghiệp để liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân vẫn còn hạn chế; cơ cấu cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn huyện chưa đa dạng, chủ yếu vẫn là cây luồng, vầu. Công tác xây dựng NTM hiệu quả chưa cao, đến nay mới có 2 xã đạt chuẩn NTM (tuy nhiên đạt được ở nhiệm kỳ trước), nhiệm kỳ này chưa có xã nào đạt chuẩn NTM (trong khi mục tiêu là 8 xã NTM); Quan Sơn cũng là 1 trong 5 huyện miền núi chưa có xã NTM nâng cao...

Chất lượng văn hóa - xã hội chuyển biến chưa vững chắc; tỷ lệ hộ nghèo mặc dù có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao (30,02%, cao thứ 2 toàn tỉnh), đời sống một bộ phận người dân, nhất là vùng đồng dân tộc thiểu số còn khó khăn... Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể còn hạn chế; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa ngang tầm nhiệm vụ...

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 chỉ còn 1 năm, khó khăn, thách thức vẫn còn rất lớn, trong khi nhiệm vụ còn lại rất nặng nề, vì vậy đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn phải đoàn kết thật sự, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, cụ thể hơn; phải nghiên cứu, đánh giá kỹ các tiềm năng, thế mạnh, những yếu tố thuận lợi, cũng như những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của huyện trong quá trình phát triển; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp phù hợp để phát triển nhanh và bền vững, đưa huyện Quan Sơn sớm thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Để thực hiện được mục tiêu đề ra, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, từng đồng chí cán bộ chủ chốt huyện Quan Sơn cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, năm 2025.

Trước mắt, huyện cần khẩn trương rà soát tổng thể các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI đã đề ra, nhất là 27 chỉ tiêu, 3 chương trình trọng tâm và 3 khâu đột phá. Từ đó, xác định rõ những nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng các chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch; những chỉ tiêu chưa đạt hoặc có khả năng đạt thấp, khó hoàn thành, phải tập trung phân tích, làm rõ nguyên nhân và có giải pháp phù hợp để lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu.

Quan Sơn cũng cần phải tập trung thực hiện “5 vững”, đó là: Giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, trong toàn hệ thống chính trị, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong huyện; Giữ vững lòng dân, giữ vững niềm tin, sự đồng thuận của Nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, điều hành của chính quyền, vận động của MTTQ và các đoàn thể; Giữ vững tinh thần cách mạng, tiến công, phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường đi lên từ bàn tay khối óc, từ tiềm năng, thế mạnh, từ truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng; Giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; Giữ vững an ninh, môi trường rừng đầu nguồn, giữ vững an ninh nguồn nước, từ đó, tạo điều kiện để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh và bền vững.

Cùng với đó, bám sát các quy hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển của địa phương để rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, khớp nối, nâng tầm Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng và không gian phát triển,... theo phương châm “mở rộng tầm nhìn để gia tăng cơ hội phát triển” theo cơ cấu kinh tế nông - lâm - thủy sản, dịch vụ du lịch, xây dựng nhằm khai thác tối đa lợi thế so sánh, cơ hội nổi trội, tiềm năng khác biệt của huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Đẩy mạnh cải tạo vườn tạp, rừng tạp; quan tâm chăn nuôi nông hộ, gia trại, trang trại những khu vực phù hợp. Tận dụng mặt nước lòng hồ, ao để phát triển thủy sản gắn với tham quan, trải nghiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Là địa phương có diện tích rộng lớn và tài nguyên rừng đa dạng, phong phú, huyện cần tiếp tục xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, quan tâm bảo vệ nguồn sinh thuỷ, giữ gìn môi trường sinh thái rừng; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ vững an ninh rừng, phát triển rừng bền vững...

Nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi... Tiếp tục huy động các nguồn lực xã hội hóa, nguồn lực trong Nhân dân để xây dựng NTM, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, tránh lãng phí, phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; trong đó chú trọng hoàn thiện các tiêu chí xây dựng các thôn, bản NTM, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện.

Tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp - xây dựng, dịch vụ thương mại gắn với phát triển đô thị và khu vực Cửa khẩu quốc tế Na Mèo. Đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có thế mạnh của huyện... Đồng thời, chú trọng phát triển du lịch theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, phát triển bền vững, gắn du lịch với phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn. Phấn đấu đưa du lịch Quan Sơn trở thành điểm đến mới hấp dẫn của tỉnh và trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Huyện Quan Sơn cũng cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đa dạng hóa các hình thức kêu gọi, xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... Đẩy mạnh công tác phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế hộ, kinh tế tập thể và tăng cường liên kết, hợp tác giữa các loại hình kinh tế.

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Giữ gìn và phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc gắn với tiếp thu những tinh hoa văn hóa tiến bộ; tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 17 ngày 4/7/2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục xây dựng, phát triển văn hóa và con người Thanh Hóa trong thời kỳ mới... Tăng cường tuyên truyền, vận động, khuyến khích hộ nghèo vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào chính sách của Nhà nước. Triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 22, ngày 30/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Cuộc vận động xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hộ còn khó khăn về nhà ở theo và Chỉ thị số 24, ngày 12/7/2024 về Cuộc vận động Nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo, nâng cấp, chỉnh trang kết cấu hạ tầng, trọng tâm là đường giao thông trên địa bàn tỉnh theo hướng đồng bộ, hiện đại. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống thiên tai; thường xuyên rà soát, bố trí quỹ đất để sắp xếp, bố trí các hộ dân có nguy cơ cao bị lũ ống, lũ quét, sạt lở đất,...

Là huyện biên giới, huyện Quan Sơn cần chủ động triển khai các phương án đảm bảo quốc phòng, an ninh trật tự, chăm lo xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân. Tăng cường phối hợp tuần tra biên giới với các lực lượng vũ trang của nước bạn Lào, giữ vững đường biên giới, cột mốc quốc gia; duy trì, nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện với huyện Viêng Xay và huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn (Lào).

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Đảng bộ huyện Quan Sơn cần tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VII theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy.

