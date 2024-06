Quan Hóa cần phát triển nhanh và bền vững, sớm thoát khỏi huyện nghèo

Ngày 20/6, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến thăm và làm việc tại huyện Quan Hóa về kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Hóa vào tháng 5/2021.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các thành viên trong đoàn thăm cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm OCOP Mường Ca Da, tại Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân.

Tham gia đoàn công tác có đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa.

Bí thư Huyện ủy Quan Hóa Hà Thị Hương trình bày báo cáo.

Làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa, sau khi nghe lãnh đạo huyện trình bày báo cáo kết quả kết quả sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và việc thực hiện kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Quan Hóa vào tháng 5/2021, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm và lãnh đạo các sở, ngành đánh giá: Sau gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, Quan Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Đến nay, đã có 10/27 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt, 10 chỉ tiêu dự ước đạt, 7 chỉ tiêu dự ước khó đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu tại buổi làm việc.

Kinh tế của huyện duy trì đà tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hằng năm đạt trên 3%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 30,53 triệu đồng, bằng 61% chỉ tiêu Nghị quyết. Sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả; từng bước chuyển đổi nhận thức từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp với nhiều mô hình hiệu quả như: chăn nuôi lợn nái đen; nuôi cá lồng trên lòng hồ; nuôi gà lai chọi; trồng cây mắc ca...

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng; tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân hàng năm đạt trên 3%; thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 30,53 triệu đồng, bằng 61% chỉ tiêu Nghị quyết.

Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được quan tâm, toàn huyện có 1 xã đạt chuẩn NTM (xã Phú Nghiêm), 31 thôn/bản đạt chuẩn NTM và có 8 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP 3 sao. Dịch vụ - thương mại có bước phát triển cả về quy mô và chất lượng; hoạt động du lịch đang từng bước phát triển.

Chánh văn phòng Tỉnh ủy Đỗ Quốc Cảnh phát biểu tại buổi làm việc.

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tiến bộ. Chất lượng giáo dục các cấp học, ngành học từng bước được nâng lên. Các chương trình, dự án giảm nghèo, chính sách dân tộc, miền núi, an sinh xã hội thực hiện cơ bản hiệu quả; đời sống Nhân dân tiếp tục được cải thiện. An ninh chính trị, an ninh nông thôn, an ninh tư tưởng, văn hóa, an ninh dân tộc và tôn giáo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp từng bước được nâng lên. Vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể được phát huy; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, tăng cường.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Nguyên Hồng phát biểu tại buổi làm việc.

Cùng với ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà huyện Quan Hóa đạt được trong 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc cũng phân tích, làm rõ hơn những tiềm năng, lợi thế nổi trội, những thời cơ thuận lợi của địa phương; định hướng một số giải pháp để phát triển các lĩnh vực trong thời gian tới; đồng thời giải đáp những đề xuất, kiến nghị của huyện.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Quan Hóa là huyện miền núi cao ở khu vực phía Tây Bắc của tỉnh, diện tích tự nhiên đứng thứ 2 toàn tỉnh... Huyện có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là vùng đất “sơn thủy hữu tình”, được thiên nhiên ưu đãi nhiều địa danh với vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo như: hang Phi, hang Co Phày, hang Co Luồng; các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Nam Động; hệ thống hồ tự nhiên Pha Đay, Vinh Quang... Huyện cũng có nhiều khu di tích lịch sử, văn hóa tâm linh như hang Co Phương; hang Lũng Mu; Bia ký - Nơi thờ tướng Khằm Ban; chùa Ông - động Bà... Đây còn là nơi giao thoa của các nền văn hóa các dân tộc Thái, Mường, Kinh, Mông, Hoa; nơi lưu giữ những giá trị di sản văn hóa phi vật thể đặc sắc như lễ hội Mường Ca Da, lễ hội Chá Chiên, Khặp Thái... có tiềm năng rất lớn để phát triển đa dạng các loại hình du lịch. Đồng bào các dân tộc trong huyện có truyền thống cách mạng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Huyện có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; là vùng đất “sơn thủy hữu tình”, được thiên nhiên ưu đãi nhiều địa danh với vẻ đẹp hoang sơ và độc đáo như: hang Phi, hang Co Phày, hang Co Luồng; các khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, Pù Hu, Nam Động; hệ thống hồ tự nhiên Pha Đay, Vinh Quang Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Sau 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ rất kịp thời và có hiệu quả của Trung ương, của tỉnh, cùng với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong huyện, Quan Hóa đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, cần thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Quan Hóa vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, có mặt còn yếu kém đó là: Kinh tế phát triển chậm, thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; một số chỉ tiêu rất cơ bản đạt rất thấp so với kế hoạch... Hiện nay, Quan Hóa vẫn là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước và là một trong 6 huyện nghèo của cả tỉnh. Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp hiệu quả chưa cao, nhất là việc chuyển giao ứng dụng khoa học - kỹ thuật; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết nối với doanh nghiệp để liên kết, sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân vẫn còn hạn chế, chủ yếu tự phát, manh mún, nhỏ lẻ. Công tác xây dựng NTM hiệu quả chưa cao, đến nay mới có 1 xã đạt chuẩn NTM, 15 thôn đạt chuẩn NTM (bằng 50% mục tiêu). Tiến độ thi công, GPMB và giải ngân vốn đầu tư công một số dự án còn chậm, nhất là các công trình, dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia... Chưa khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch. Tỷ lệ hộ nghèo mặc dù có giảm nhưng vẫn còn ở mức cao... Năng lực lãnh đạo, chỉ đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, chính quyền, đoàn thể còn hạn chế; năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ ở một số địa phương, đơn vị chưa ngang tầm nhiệm vụ...

Cần thẳng thắn nhìn nhận, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ, Quan Hóa vẫn còn bộc lộ những mặt hạn chế, có mặt còn yếu kém đó là: Kinh tế phát triển chậm, thiếu bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của huyện; một số chỉ tiêu rất cơ bản đạt rất thấp so với kế hoạch... Hiện nay, Quan Hóa vẫn là một trong 74 huyện nghèo nhất cả nước và là một trong 6 huyện nghèo của cả tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nhấn mạnh: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 chỉ còn 1 năm, khó khăn, thách thức còn nhiều, nhiệm vụ thì rất lớn, vì vậy đề nghị Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện Quan Hóa phải thật sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, cụ thể hơn; phải nghiên cứu, đánh giá kỹ các tiềm năng, thế mạnh, những yếu tố thuận lợi, cũng như những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của huyện trong quá trình phát triển; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp phù hợp để phát triển nhanh và bền vững, đưa huyện Quan Hóa sớm thoát khỏi huyện nghèo và sớm trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh.

Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, các đồng chí cán bộ chủ chốt huyện Quan Hóa phải thật sự đoàn kết, nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa, đổi mới mạnh mẽ tư duy, phong cách làm việc sâu sát, quyết liệt, cụ thể hơn; phải nghiên cứu, đánh giá kỹ các tiềm năng, thế mạnh, những yếu tố thuận lợi, cũng như những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn của huyện trong quá trình phát triển; xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, định hướng phát triển và các giải pháp phù hợp để phát triển nhanh và bền vững, đưa huyện Quan Hóa sớm thoát khỏi huyện nghèo và sớm trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Để thực hiện được mục tiêu trên, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị huyện Quan Hóa cần giữ vững tinh thần đoàn kết thống nhất; giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia; giữ vững niềm tin của các tầng lớp Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp; giữ vững rừng đầu nguồn và giữ vững an ninh nguồn nước, không chỉ vì sự phát triển ổn định và bền vững của huyện, mà còn đối với cả tỉnh. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình trọng tâm, khâu đột phá theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, gắn với thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, năm 2025.

Huyện Quan Hóa cũng cần bám sát các quy hoạch của tỉnh và yêu cầu phát triển của địa phương để rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh, khớp nối, nâng tầm Quy hoạch vùng huyện, quy hoạch xây dựng các khu chức năng, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch hệ thống hạ tầng và không gian phát triển,...

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của địa phương. Đẩy mạnh tập trung, tích tụ đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao; xây dựng các vùng sản xuất chuyên canh tập trung; chú trọng giữ gìn và thâm canh diện tích trồng lúa nước để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, giữ gìn các khu vực trồng lúa ruộng bậc thang gắn với phát triển du lịch. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô trang trại, gia trại, chăn nuôi nông hộ tập trung gắn với kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, bảo vệ môi trường... Tận dụng khai thác hiệu quả diện tích mặt nước vùng lòng hồ ở nơi có đủ điều kiện để nuôi trồng thủy sản gắn với phát triển loại hình du lịch tham quan, trải nghiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nêu rõ: Là địa phương có diện tích rộng lớn, tài nguyên rừng đa dạng, phong phú, huyện cần xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ vững an ninh rừng, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng hàng năm. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào thâm canh rừng gắn với chế biến lâm sản; nhất là các sản phẩm có thế mạnh của huyện như tre, luồng... Nâng cao chất lượng, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, về giảm nghèo bền vững, về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng dân tộc thiểu số và miền núi.

Là địa phương có diện tích rộng lớn, tài nguyên rừng đa dạng, phong phú, huyện cần xác định phát triển kinh tế lâm nghiệp là ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, tiếp tục tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, giữ vững an ninh rừng, hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng hàng năm. Đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào thâm canh rừng gắn với chế biến lâm sản; nhất là các sản phẩm có thế mạnh của huyện như tre, luồng... Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Quan Hóa cũng cần xác định phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cần đẩy mạnh phát triển các ngành nghề có thế mạnh của huyện như khai thác và chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, chế biến lâm sản gắn với vùng nguyên liệu, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường. Quan tâm khôi phục và phát triển các nghề truyền thống và quan tâm thu hút các ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ, giá trị gia tăng cao.

Các đại biểu dự buổi làm việc.

Là địa phương có điều kiện phát triển du lịch, Quan Hóa cần tập trung phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch homestay, du lịch sinh thái, du lịch tâm linh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm; gắn du lịch với giảm nghèo bền vững và bảo tồn, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc trên địa bàn... phấn đấu đưa du lịch Quan Hóa trở thành điểm đến mới hấp dẫn của tỉnh và trở thành ngành kinh tế quan trọng của huyện.

Cùng với quan tâm phát triển kinh tế - xã hội, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị huyện Quan Hóa tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Đa dạng hóa các hình thức kêu gọi, xúc tiến đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực để đầu tư xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi, thủy điện, nước sạch, trường học, trạm y tế... Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội. Chú trọng công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; chăm lo nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo. Tăng cường công tác phòng, chống thiên tai; đẩy nhanh tiến độ thực hiện sắp xếp, di dời, bố trí các hộ dân đang cư trú ở những nơi có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đến nơi an toàn. Tập trung xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân.

Trong công tác xây dựng Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đề nghị Đảng bộ huyện Quan Hóa cần tiếp tục làm tốt công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy. Tăng cường làm tốt công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, giải quyết kịp thời, thỏa đáng, tạo sự thông suốt về tư tưởng, thống nhất về nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm mô hình nuôi cá lồng tại bản Tà Bán, xã Trung Sơn.

Trước khi làm việc với lãnh đạo chủ chốt huyện Quan Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn đã đến thăm mô hình nuôi cá lồng trên lòng hồ Thủy điện Trung Sơn, tại bản Tà Bán, xã Trung Sơn. Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao về mô hình mới được người dân vùng cao xã Trung Sơn triển khai thực hiện từ năm 2016 khi nhà máy Thủy điện Trung Sơn đi vào hoạt động. Đây được xem là mô hình đã tận dung và phát huy lợi thế của địa phương, bước đầu đạt kết quả. Sau 8 năm triển khai từ câu lạc bộ những người nuôi cá, đến nay đã có 55 hộ dân nuôi trên 152 lồng bè và thành lập được 1 hợp tác xã với 16 hộ tham gia.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng tặng quà gia đình nuôi cá lồng tại bản Tà Bán, xã Trung Sơn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị bà con tham gia nuôi cá lồng cần quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường, kiểm soát dịch bệnh, nhập nguồn con giống phải bảo đảm. Cấp ủy, chính quyền cần quan tâm tạo điều kiện để các hộ dân liên kết với doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm; đồng thời tạo điều kiện hỗ trợ để các hộ vay vốn ngân hàng mở rộng quy mô sản xuất.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đỗ Trọng Hưng và các thành viên trong đoàn thăm cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm OCOP Mường Ca Da, tại Khu Khằm, thị trấn Hồi Xuân.

Đến thăm cơ sở sản xuất và trưng bày sản phẩm OCOP Mường Ca Da, tại Khu Khằm, Thị trấn Hồi Xuân, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao cơ sở có nhiều sản phẩm chất lượng. Tuy nhiên cần phải cải tiến mẫu mã, nêu rõ xuất xứ, đa ngày sản xuất, đa dạng kích cỡ, chủng loại nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng và người tiêu dùng.

Minh Hiếu