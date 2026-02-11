[Podcast Tản văn]: Mùi mứt chảy trôi theo năm tháng
(Baothanhhoa.vn) - Mỗi độ tết về, hương mứt lại khe khẽ len qua từng ngóc ngách ký ức, ngọt ngào và ấm áp như một lời gọi thầm của thời gian. Đó không chỉ là vị gừng cay nơi đầu lưỡi, vị dừa béo tan chậm, mà còn là mùi tết của những năm tháng cũ nơi có bếp lửa, có bàn tay người thân và những ngày sum vầy. Mùi mứt trôi theo năm tháng, lặng lẽ neo lại trong lòng người, để mỗi lần chạm tới, ta lại thấy mình nhỏ bé giữa một mùa xuân rất xưa. Mời các bạn nghe tản văn “Mùi mứt chảy trôi theo năm tháng” của tác giả Nguyễn Trần Thanh Trúc qua giọng đọc Tuấn Tú để cảm nhận.
