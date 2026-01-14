[Podcast Tản văn]: Dù đi hết một đời vẫn chẳng thể nào quên
(Baothanhhoa.vn) - Ngõ quê dù không dài nhưng lưu dấu cả một đời người và biết bao mùa hoa. Mỗi viên gạch, mỗi khóm hoa là một lát cắt của thời gian, chắt chiu bao nhiêu mồ hôi, mưa nắng, bao nhiêu giọt nước mắt, cả những nỗi niềm chưa kịp gọi tên. Có lẽ, trong lòng mỗi người đi xa đều có một “ngõ quê” - nơi có hoa mướp vàng mỗi độ, có nắng dịu dàng, gió hanh hao và lòng mẹ như sợi chỉ mảnh mai, bền bỉ, khâu lại những vết nứt trong lòng những đứa con đi vạn dặm đường, gặp nỗi chông chênh lại trở về nương náu.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu