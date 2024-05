06/05/2024 06:00

(Baothanhhoa.vn) - Điểm tin sáng nay có những thông tin đáng chú ý sau: Thanh Hóa tham gia cầu truyền hình Dưới lá cờ Quyết Thắng kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ; Cá chết bất thường trên sông Mã không phải do dịch bệnh; Bộ Tài chính nói về giá vé máy bay cao; Vụ án Tập đoàn Thuận An: Bộ Công an kêu gọi người mắc sai phạm tự thú; Học sinh Thanh Hoá kết thúc năm học trước ngày 31/5