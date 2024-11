Phối hợp chuẩn bị khẩn trương, chu đáo cho Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc

Sáng 8/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo về công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc. Tham dự hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Toàn cảnh hội nghị.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc (1954-2024), Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện chương trình giao lưu chính luận nghệ thuật với tên gọi “Chung một cơ đồ Việt Nam”, tại 3 điểm cầu, gồm: Cà Mau, Thanh Hóa, Hải Phòng. Chương trình sẽ tổ chức vào 20h ngày 16/11/2024 và được truyền hình trực tiếp trên kênh sóng VTV1, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, tiếp sóng trên Đài Phát thanh – Truyền hình các địa phương và phát trên các nền tảng kỹ thuật số.

Các đại biểu dự hội nghị.

Chương trình được tổ chức nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân về đường lối và sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng trong cuộc kháng chiến trường kỳ, đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là chủ trương đưa đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập, đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài. Đây cũng là dịp để tôn vinh những đóng góp lớn lao, nghĩa tình của Đảng bộ, quân và dân tỉnh Thanh Hóa đối với đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, học sinh miền Nam trong những năm tháng trên đất Bắc.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Lãnh đạo TP Sầm Sơn phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa và các sở, ngành, địa phương liên quan đã báo cáo về tiến độ thực hiện nhiệm vụ được giao trong công tác chuẩn bị và phối hợp tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc. Đồng thời, các sở, ngành, địa phương cũng đề xuất các phương án tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp phù hợp với tình hình thực tế.

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn khẳng định: Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc là một sự kiện quan trọng, có ý nghĩa và tầm vóc to lớn. Càng quan trọng hơn khi Thanh Hóa là nơi đầu tiên của miền Bắc đón tiếp đồng bào, cán bộ, chiến sĩ miền Nam tập kết ra Bắc. Vì thế, việc phối hợp tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam.

Thống nhất cao với kịch bản, nội dung chương trình, maket, chủ đề của sự kiện, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Để chuẩn bị tốt cho Cầu truyền hình trực tiếp kỷ niệm 70 năm sự kiện Tập kết ra Bắc, các đơn vị, địa phương phải chuẩn bị chu đáo, khẩn trương mọi nội dung, đảm bảo về tiến độ, quy mô trên tinh thần an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí do thời gian tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp đã đẩy sớm hơn so với dự kiến, vào ngày 16/11.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa thực hiện đấu mối, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và các ban, sở, ngành, đơn vị có liên quan của tỉnh thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp thành công tốt đẹp. Trong đó, phải hết sức chú ý đến từng phần việc, nội dung cụ thể, chi tiết, từ khâu lắp đặt trang thiết bị, âm thanh, ánh sáng, đạo cụ... cho sân khấu nhằm làm nổi bật dấu ấn của Thanh Hóa và hình tượng Con tàu tập kết; công tác đón tiếp, sắp xếp chỗ ngồi cho đại biểu, khu vực dành cho người dân đến xem chương trình phải thật chu đáo. Phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thống nhất kịch bản chi tiết chương trình để làm cơ sở cho tỉnh phân công nhiệm vụ và phối hợp triển khai các hoạt động cụ thể cho từng đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu TP Sầm Sơn chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch, Đài truyền thanh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về sự kiện và mời bà con Nhân dân đến tham dự chương trình; chịu trách nhiệm công tác dọn vệ sinh môi trường, đảm bảo cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, nhất là tại khu vực tổ chức Cầu truyền hình trực tiếp nhằm để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng các đại biểu, Nhân dân và du khách. Phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu vực tổ chức điểm cầu.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đấu mối với Ban Tuyên giáo Trung ương nắm bắt danh sách, số lượng đại biểu, khách mời tham dự chương trình. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bố trí và cử nhân lực từ các đoàn nghệ thuật của tỉnh phối hợp tập luyện và biểu diễn các tiết mục nghệ thuật trong chương trình theo đề nghị của Đài Truyền hình Việt Nam.

Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, địa phương và Nhân dân tham gia chương trình và trong các sự kiện sơ duyệt, tổng duyệt; bố trí hướng dẫn, phân luồng giao thông để đảm bảo an toàn giao thông; có phương án đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy. Sở Y tế đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, bố trí xe cứu thương và lực lượng y tế trực sẵn sàng trong thời gian tổ chức sự kiện Cầu truyền hình trực tiếp. Điện lực thực hiện các phương án, bố trí đảm bảo nguồn điện cho khu vực tổ chức sự kiện trong thời gian lắp đặt, thi công sân khấu, tổng duyệt và ngày diễn ra chương trình.

Thùy Linh