Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tiếp và làm việc với Công ty Xi măng Nghi Sơn

Chiều 5/2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Xi măng Nghi Sơn do ông Ichizawa Kazuhiko, Tổng Giám đốc Công ty làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi tiếp có lãnh đạo Sở Công Thương và Văn phòng Tỉnh ủy.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Tại buổi làm việc, ông Ichizawa Kazuhiko trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ kịp thời, hiệu quả của tỉnh Thanh Hóa trong suốt quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh của Công ty Xi măng Nghi Sơn trên địa bàn tỉnh.

“Chính sự ổn định về môi trường đầu tư, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì hoạt động sản xuất liên tục, nâng cao hiệu quả kinh doanh và từng bước triển khai các mục tiêu phát triển bền vững”, ông Ichizawa Kazuhiko khẳng định.

Ông Ichizawa Kazuhiko, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Nghi Sơn phát biểu tại buổi tiếp.

Thông tin về hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, Tổng Giám đốc Ichizawa Kazuhiko cho biết, năm 2025 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức chung của ngành xi măng, song với sự nỗ lực của tập thể cán bộ, người lao động, Công ty Xi măng Nghi Sơn vẫn đạt được những kết quả tích cực. Doanh thu năm 2025 đạt 6.870 tỷ đồng, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2024; giá trị sản xuất đạt 6.576 tỷ đồng, bằng 113% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 212,5 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2024. Đặc biệt, công ty đã nộp ngân sách nhà nước 162,5 tỷ đồng, tăng 143% so với năm trước, thể hiện rõ trách nhiệm và sự đóng góp của doanh nghiệp đối với ngân sách địa phương.

Ông Ichizawa Kazuhiko cũng thông tin về việc công ty vừa khởi công thực hiện dự án lắp đặt hệ thống phát điện tận dụng nhiệt dư. Đây là dự án có ý nghĩa quan trọng, góp phần giảm sự phụ thuộc vào điện lưới quốc gia, kiểm soát chi phí sản xuất, đồng thời đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường. Khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến mạnh mẽ trong lộ trình chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững của Công ty Xi măng Nghi Sơn nói riêng và ngành xi măng nói chung.

Ông Ichizawa Kazuhiko, Tổng Giám đốc Công ty Xi măng Nghi Sơn tặng quà tỉnh Thanh Hóa nhân buổi làm việc.

Nhân dịp Tết cổ truyền của Việt Nam, ông Ichizawa Kazuhiko gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới lãnh đạo cùng toàn thể Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, chúc tỉnh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt nhiều thành tựu mới trong phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh đối với hoạt động của công ty trong thời gian tới.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu tại buổi tiếp.

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa Trịnh Tuấn Sinh chúc mừng và đánh giá cao những kết quả sản xuất kinh doanh mà Công ty Xi măng Nghi Sơn đạt được trong năm 2025; đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của công ty đối với ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động và thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh.

Đồng chí khẳng định, tỉnh Thanh Hóa luôn coi trọng và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, trong đó có Công ty Xi măng Nghi Sơn yên tâm đầu tư, sản xuất và phát triển lâu dài.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cũng thông tin khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2025 với nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế được duy trì, môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, an sinh xã hội được bảo đảm. Trong những năm qua, tỉnh Thanh Hóa đã kêu gọi xã hội hóa xây dựng được hơn 14.700 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn về nhà ở, trong đó có sự đóng góp hỗ trợ của Công ty Xi măng Nghi Sơn.

Trong thời gian tới, đồng chí mong muốn Công ty Xi măng Nghi Sơn tiếp tục phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, quan tâm hơn nữa đến công tác bảo vệ môi trường, an sinh xã hội và đồng hành cùng tỉnh Thanh Hóa trong quá trình phát triển.

Nhân dịp này, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn sinh chúc tập thể lãnh đạo, cán bộ, người lao động Công ty Xi măng Nghi Sơn sức khỏe, thành công; chúc công ty tiếp tục phát triển ổn định, bền vững và có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển chung của tỉnh Thanh Hóa.

Lê Hợi