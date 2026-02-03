Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thăm, tặng quà Tết tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và xã Quảng Ninh

Sáng 3/2, đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng đại diện các sở, ngành đã đến thăm, tặng quà Tết các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo và lực lượng Bộ đội Biên phòng đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán tại các phường Sầm Sơn, Nam Sầm Sơn và xã Quảng Ninh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Sầm Sơn.

Tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn thắp hương lên các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ phường Sầm Sơn. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, các thành viên trong đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, các thành viên trong đoàn nguyện đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2026, tiếp tục vững bước cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới - hùng cường và phát triển, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thăm, tặng quà tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa.

Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Thanh Hóa và Trung tâm Bảo trợ xã hội số 2 Thanh Hóa. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đã thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các thương binh, bệnh binh, người có công với các mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các đơn vị.

Đồng chí ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của đội ngũ cán bộ, nhân viên hai Trung tâm trong công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng chí mong muốn các đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để mọi người đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh phát biểu và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn.

Trong chương trình, đoàn đã đến thăm và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sầm Sơn. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của lực lượng biên phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đề nghị đơn vị tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, chính quyền địa phương, bảo đảm cho Nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh trao thiếp mừng thọ và vải lụa của Chủ tịch nước tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi, ở tổ dân phố Trung Mới, phường Sầm Sơn.

Đoàn công tác cũng đã đến trao thiếp mừng thọ và quà của Chủ tịch nước tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nuôi tròn 100 tuổi, ở tổ dân phố Trung Mới, phường Sầm Sơn. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi sức khỏe mẹ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của Mẹ Nuôi cũng như tất cả Mẹ Việt Nam anh hùng cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Quang, bệnh binh mất sức lao động 75%, ở phố Hòa Đông, phường Nam Sầm Sơn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh tặng quà thương binh Nguyễn Phú Long, ở phố thôn 2, xã Quảng Ninh.

Đoàn đã đến thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Quang, bệnh binh mất sức lao động 75%, ở phố Hòa Đông, phường Nam Sầm Sơn; ông Nguyễn Phú Long, ở thôn 2, xã Quảng Ninh, thương binh hạng 1/4, tỷ lệ thương tật 81%, người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày.

Tại các gia đình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm; đồng thời khẳng định Đảng, Nhà nước và tỉnh Thanh Hóa luôn quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách mạng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác tặng quà hộ nghèo trên địa bàn xã Quảng Ninh.

Tại xã Quảng Ninh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh cùng đoàn công tác cũng đã trao những phần quà Tết ý nghĩa đến 20 hộ nghèo trên địa bàn. Chia sẻ với những khó khăn của các gia đình, đồng chí động viên bà con tiếp tục nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, tích cực lao động sản xuất, phát triển kinh tế để từng bước vươn lên thoát nghèo.

Tại các nơi đến thăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trịnh Tuấn Sinh đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, MTTQ và đoàn thể các xã, phường tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống của các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Nhân dịp này, Công đoàn cơ sở Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Lam Sơn đã trao tặng Trung tâm Bảo trợ số 2 Thanh Hóa 50 triệu đồng.

Lê Hợi